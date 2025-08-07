VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Micii, cel mai vândut produs în diasporă / Razvan Fodor, Balcan Aliment Zaragoza: „Indiferent unde va fi, românul niciodată nu va abandona micii. În final, consumul se face în funcție de amintiri”

Interviul acordat de Răzvan Fodor, managerul magazinului Balcan Aliment din Zaragoza, pentru platforma G4Food, scoate la lumină o realitate profundă și emoțională: românii, oriunde s-ar afla în lume, nu renunță niciodată la micii lor. Într-un spațiu dominat de tapas, paella și preparatele specifice Aragon-ului, micul românesc își menține statutul de rege al meselor în diaspora românească.

Răzvan Fodor conduce unul dintre cele mai cunoscute puncte de desfacere și distribuție de produse românești din regiunea Aragon. Magazinul-depozit Balcan Aliment nu este doar un simplu loc de cumpărături, ci cumva și un spațiu identitar pentru românii din Zaragoza și împrejurimi. Aici, oamenii vin să regăsească gustul copilăriei, să-și potolească dorul de casă și, cel mai important, să-și procure nelipsiții mici.

„Românul, oriunde ar fi în lumea asta, nu va abandona niciodată micii,” spune Fodor, cu o convingere care nu lasă loc de îndoială. Declarația sa vine dintr-o experiență directă cu clienții români, dar și cu cei spanioli, care, odată introduși în universul micilor, devin rapid fani ai acestui preparat tradițional. Mai mult, Fodor mărturisește că nu a întâlnit până acum pe cineva care să guste micii românești și să nu-i placă.

Micii – simbolul alimentar românesc

Această legătură afectivă dintre români și micul de grătar trece dincolo de simțuri. Nu e vorba doar de gust, ci de apartenență, de memorie și identitate culturală. Micul nu este doar un aliment – este un simbol. El însoțește grătarele de weekend, picnicurile din copilărie, sărbătorile naționale și reuniunile de familie. În diaspora, micul devine puntea dintre „aici” și „acasă”.

Fodor povestește cum mulți dintre românii stabiliți în Spania de peste două decenii s-au adaptat, inevitabil, la piața locală. Au început să consume produse iberice, să adopte obiceiuri culinare spaniole. Dar când li se oferă din nou posibilitatea de a cumpăra produse din România, aceștia revin aproape instinctiv la gusturile de acasă. Iar în fruntea listei de cumpărături stau micii – urmați îndeaproape de muștarul românesc și apa minerală Borsec.

Spaniolilor le plac micii

Chiar și spaniolii care intră în magazinul din Zaragoza, de cele mai multe ori din curiozitate sau la recomandarea prietenilor români, sunt cuceriți rapid de gustul autentic al micilor. După ce îi încearcă o dată, revin. Este o dovadă clară că acest produs, deși profund românesc, are un potențial universal.

Românii nu vor abandona niciodată micii

„Micii sunt produsul tradițional numărul unu, cel mai vândut produs. Și nu vor fi abandonați niciodată,” afirmă managerul Balcanaliment. El nu se referă doar la cantități vândute, ci la o nevoie afectivă, la atașamentul profund al comunității românești din afara țării față de un simbol culinar.

Într-o lume globalizată, în care gusturile se amestecă și tradițiile se diluează, micii rămân ancora românilor plecați de acasă. Chiar dacă s-au adaptat la o altă cultură, românii din Spania își revendică identitatea prin aceste mici gesturi – prin alegerea unui produs familiar, prin gustul pe care îl știu „din copilărie”.

Dacă ai putea alege un singur aliment cu care să pleci pe o insulă pustie?

De la sarmale cu smântână la papanași cu dulceață, românii din Zaragoza au acces, prin intermediul magazinelor românești, la toate deliciile cu care au crescut. Dar dacă ar trebui să aleagă doar un singur produs, Răzvan Fodor nu are dubii: „Micii.” Iar această alegere vorbește mai mult decât o mie de cuvinte despre ce înseamnă cu adevărat acasă.

Montaj video: Sergiu Ioana.

Proiectul „De la Sarmale la Tapas” este susținut de Ambasada Regatului Spaniei în România.

