Japonezii consumă orez aproape la fiecare masă, dar au unele dintre cele mai scăzute rate de obezitate din lume. Explicația nu ține de un aliment „minune”, ci de modul în care este construită masa, de dimensiunea porțiilor și de obiceiurile zilnice care limitează excesul caloric, potrivit Gamintravel.

În multe diete occidentale, carbohidrații apar sub formă de gustări, porții mari sau combinații bogate în grăsimi și zahăr. De multe ori, sunt adăugați peste mese deja consistente. În Japonia, orezul are un rol clar: este baza mesei, dar într-o cantitate controlată. Nu este consumat în exces și nu vine „la pachet” cu alte adaosuri calorice.

Porția face diferența

Un element esențial este dimensiunea porției. Orezul este servit, de regulă, într-un bol standard, nu în cantități mari. Această consistență funcționează ca un reper: oamenii știu cât mănâncă, iar aportul caloric rămâne stabil de la o masă la alta. Studiile arată că porțiile mai mari duc, în mod natural, la un consum mai ridicat, chiar și atunci când senzația de foame nu justifică acest lucru.

Structura meselor limitează excesul

Modelul alimentar japonez este construit astfel încât să prevină „supraîncărcarea” mesei. În mod obișnuit, o masă include:

– orez

– supă (de regulă miso)

– o sursă de proteine (pește, ouă, tofu sau carne slabă)

– legume

– murături

– apă sau ceai

Această combinație oferă sațietate și echilibru, reducând nevoia de gustări între mese. Spre deosebire de multe diete occidentale, unde mesele sunt mai dense caloric și includ frecvent băuturi dulci, deserturi și gustări suplimentare.

Orezul nu este un „aliment minune”

Consumul de orez alb trebuie privit în context. Unele studii au asociat un aport ridicat de orez alb cu un risc crescut de diabet de tip 2, în anumite condiții. Așadar, orezul poate face parte dintr-o dietă echilibrată, dar nu este un factor protector în sine. Tiparul alimentar general rămâne esențial.

Mai puține alimente ultraprocesate

Un factor major este consumul mai redus de alimente ultraprocesate. În Japonia, acestea există, dar nu domină alimentația zilnică în aceeași măsură. Mesele sunt mai bine definite, iar gustările constante sunt mai puțin frecvente. Acest lucru contribuie la un aport caloric mai echilibrat, fără efort conștient.

Mișcarea face parte din rutina zilnică

Activitatea fizică nu este neapărat organizată ca „sport”, ci integrată în viața de zi cu zi: mers pe jos, transport public, activități cotidiene. Acest tip de mișcare constantă crește consumul energetic zilnic și ajută la menținerea greutății.

Băuturile și deserturile, mai puțin prezente

Un alt factor important este consumul redus de băuturi dulci. În mod obișnuit, mesele sunt însoțite de apă sau ceai. Deserturile există, dar nu sunt integrate automat în fiecare masă, ceea ce reduce aportul de zahăr și calorii.

Cum poți aplica modelul japonez

Pentru cei care vor să adapteze acest stil alimentar, câteva principii simple pot face diferența:

– porții moderate de orez

– adaugă o supă la masă

– include proteine la fiecare masă

– consumă legume zilnic

– limitează gustările

– alege apă sau ceai în locul băuturilor dulci