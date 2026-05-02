Lintea și năutul sunt două dintre cele mai populare surse de proteine vegetale, folosite frecvent în alimentația sănătoasă. Deși sunt foarte asemănătoare din punct de vedere nutrițional, există diferențe mici, dar relevante, mai ales când vine vorba de aportul de fibre și proteine, potrivit Health.

Atât lintea, cât și năutul sunt considerate alimente de bază în dietele echilibrate, mai ales în cele vegetariene sau vegane. Sunt ușor de integrat în meniul zilnic, accesibile și bogate în nutrienți esențiali. Ambele conțin fibre, proteine, vitamine și minerale care susțin digestia, sănătatea cardiovasculară și menținerea unui nivel stabil al glicemiei. Din acest punct de vedere, diferențele dintre ele nu sunt majore.

Totuși, atunci când obiectivul este optimizarea aportului de fibre și proteine, lintea are un avantaj ușor.

Lintea conține mai multe fibre

Atât lintea, cât și năutul sunt surse foarte bune de fibre alimentare, dar lintea oferă, în general, o cantitate mai mare.

O cană de linte gătită (aproximativ 198 de grame) conține în jur de 15,6 grame de fibre, în timp ce aceeași cantitate de năut gătit (aproximativ 164 de grame) oferă aproximativ 12,5 grame.

Diferențele se păstrează și atunci când comparăm valorile la 100 de grame: lintea conține aproximativ 7,9 grame de fibre, iar năutul aproximativ 7,6 grame.

- articolul continuă mai jos -

Contează și tipul de linte ales. De exemplu, lintea verde este, în general, mai bogată în fibre decât lintea roșie.

Fibrele au un rol esențial în organism: susțin tranzitul intestinal, hrănesc bacteriile benefice din microbiom, contribuie la menținerea glicemiei în limite stabile și ajută la instalarea senzației de sațietate.

Diferența la proteine este mică, dar există

Și în ceea ce privește proteinele, lintea se situează ușor peste năut.

O cană de linte gătită oferă aproximativ 17,9 grame de proteine, în timp ce năutul furnizează aproximativ 14,5 grame per porție similară.

Raportat la 100 de grame, diferența este foarte mică: 9,02 grame de proteine pentru linte și 8,86 grame pentru năut.

Această diferență nu este semnificativă în practică, mai ales într-o dietă variată. Ambele leguminoase contribuie consistent la aportul zilnic de proteine, în special pentru persoanele care nu consumă carne.

Este important de menționat că nici lintea, nici năutul nu sunt proteine complete. Nu conțin toți aminoacizii esențiali în proporții ideale, însă combinația lor cu cereale integrale, nuci sau alte surse vegetale poate compensa acest lucru.

Beneficii comune: mai mult decât fibre și proteine

Pe lângă macronutrienți, lintea și năutul oferă o serie de vitamine și minerale importante pentru sănătate.

Ambele sunt surse bune de fier, care contribuie la formarea globulelor roșii și la menținerea nivelului de energie. De asemenea, conțin magneziu, esențial pentru funcționarea sistemului muscular și nervos, zinc, important pentru imunitate, și colină, implicată în funcționarea creierului.

Din punct de vedere caloric, ambele sunt relativ moderate: o cană de năut gătit are aproximativ 269 de calorii, iar lintea aproximativ 230 de calorii.

Un alt avantaj important este indicele glicemic scăzut. Atât lintea, cât și năutul sunt digerate lent, ceea ce ajută la evitarea fluctuațiilor bruște ale glicemiei și la menținerea unui nivel constant de energie.

Cum pot fi incluse în alimentația zilnică

Unul dintre avantajele majore ale acestor leguminoase este versatilitatea. Lintea poate fi adăugată în supe consistente, salate sau preparate calde, în timp ce năutul poate fi transformat în hummus, copt pentru gustări crocante sau folosit în diverse combinații culinare.

Ambele pot fi integrate cu ușurință în boluri cu cereale, legume sau alte surse de proteine. Nutriționiștii recomandă alternarea lor în alimentație, în locul alegerii uneia singure, pentru a beneficia de o diversitate mai mare de nutrienți.

Un aspect de luat în calcul este conținutul de sodiu al variantelor la conservă. Clătirea acestora înainte de consum poate reduce semnificativ cantitatea de sare.

Lintea și năutul sunt extrem de apropiate din punct de vedere nutrițional și ambele pot face parte dintr-o dietă sănătoasă. Lintea are un avantaj ușor în ceea ce privește conținutul de fibre și proteine, dar diferența nu este suficient de mare pentru a elimina năutul din alimentație. În practică, cea mai bună alegere este diversitatea: includerea ambelor în dietă pentru un aport echilibrat de nutrienți.