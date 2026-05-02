Ziua de 1 Mai aduce, pentru mulți, grătarul și mesele în aer liber, dar echilibrul rămâne esențial, explică nutriționistul Tania Fântână. „Grătarul perfect nu începe cu carnea, ci cu organizarea”, spune aceasta, recomandând o listă simplă de cumpărături: carne sau pește, legume proaspete, verdețuri, iaurt, lămâi și puțin ulei de măsline.

Masa ar trebui să înceapă cu preparate ușoare, precum salate sau sosuri pe bază de iaurt, care pregătesc digestia și reduc riscul de a mânca excesiv. Platourile de aperitive pot include legume de sezon, brânzeturi proaspete, somon marinat sau zacuscă, pentru a evita combinațiile grele încă de la început.

La felul principal, cheia este combinația. Carnea mai grasă ar trebui consumată în porții mai mici și alături de multe legume, în timp ce opțiunile mai slabe, precum puiul sau peștele, pot fi completate cu garnituri ușoare. „Cu cât simplifici farfuria, cu atât digestia va fi mai ușoară”, subliniază nutriționistul.

Băuturile pot dezechilibra rapid meniul. Berea sau vinul ar trebui alternate cu apă, pentru a evita deshidratarea și disconfortul digestiv. Alternative precum limonada, apa minerală sau infuziile cu fructe sunt opțiuni potrivite pentru hidratare.

Desertul nu trebuie să fie elaborat. Fructele de sezon, eventual combinate cu iaurt sau puțină miere, sunt suficiente după o masă consistentă.

Nutriționistul atrage atenția și asupra unor greșeli frecvente: să nu ajungi foarte flămând la masă, să nu combini excesiv carne grasă cu garnituri și alcool și să nu transformi ziua într-un „all you can eat” continuu. „Grătarul perfect nu este cel în care mănânci cel mai mult, ci cel după care te ridici de la masă și te simți bine”, spune Tania Fântână.