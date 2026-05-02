VIDEO | Nutriționistul Tania Fântână, sfaturi pentru grătarul perfect: „Cu cât simplifici farfuria, cu atât digestia va fi mai ușoară”

02 mai 2026, Nutriție
Colaj foto G4Food

Ziua de 1 Mai aduce, pentru mulți, grătarul și mesele în aer liber, dar echilibrul rămâne esențial, explică nutriționistul Tania Fântână. „Grătarul perfect nu începe cu carnea, ci cu organizarea”, spune aceasta, recomandând o listă simplă de cumpărături: carne sau pește, legume proaspete, verdețuri, iaurt, lămâi și puțin ulei de măsline.

Masa ar trebui să înceapă cu preparate ușoare, precum salate sau sosuri pe bază de iaurt, care pregătesc digestia și reduc riscul de a mânca excesiv. Platourile de aperitive pot include legume de sezon, brânzeturi proaspete, somon marinat sau zacuscă, pentru a evita combinațiile grele încă de la început.

La felul principal, cheia este combinația. Carnea mai grasă ar trebui consumată în porții mai mici și alături de multe legume, în timp ce opțiunile mai slabe, precum puiul sau peștele, pot fi completate cu garnituri ușoare. „Cu cât simplifici farfuria, cu atât digestia va fi mai ușoară”, subliniază nutriționistul.

Băuturile pot dezechilibra rapid meniul. Berea sau vinul ar trebui alternate cu apă, pentru a evita deshidratarea și disconfortul digestiv. Alternative precum limonada, apa minerală sau infuziile cu fructe sunt opțiuni potrivite pentru hidratare.

- articolul continuă mai jos -

Desertul nu trebuie să fie elaborat. Fructele de sezon, eventual combinate cu iaurt sau puțină miere, sunt suficiente după o masă consistentă.

Nutriționistul atrage atenția și asupra unor greșeli frecvente: să nu ajungi foarte flămând la masă, să nu combini excesiv carne grasă cu garnituri și alcool și să nu transformi ziua într-un „all you can eat” continuu. „Grătarul perfect nu este cel în care mănânci cel mai mult, ci cel după care te ridici de la masă și te simți bine”, spune Tania Fântână.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

VIDEO | Cum a ajuns „Don Mariano” să educe gustul românilor în materie de pește/ Marian și Costin Cuzdrioreanu și o afacere de familie cu istorie: „Nu facem ceva cu pește, ci pește cu ceva”
VIDEO | Rețetele Juanitei | De 1 Mai grătar fără carne: felii de brânză Halloumi cu legume, totul gătit în aer liber/ Cum pregătești legumele ca să iasă crocante
VIDEO | Chef Rareș Vintileanu (Trattoria Buongiorno): Avem clienți fideli pentru că știm să le facem pe plac
FOTO-VIDEO | Cozi uriașe la mici, de 1 Mai, în Piața Obor. Oamenii așteaptă zeci de minute pentru o porție / Un mic se vinde cu 6 lei, iar pentru extra-muștar se plătește 2 lei
VIDEO | Semnal de alarmă din partea fermierilor. Florian Ciolacu (CFRO): „Calculele noastre arată că în 2034 vom avea cu 50% mai puțin buget în politica agricolă comună. Nu poți să faci mai mult cu mai puțini bani”
De ce evită unii oameni casele de marcat cu autoplată / Psihologii spun că nu e ineficiență, ci o nevoie explicabilă din punct de vedere psihologic / Nu e rezistență la tehnologie, ci o alegere emoțională
