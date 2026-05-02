Kiwi este unul dintre cele mai subestimate fructe, deși este bogat în vitamina C, fibre și potasiu. Specialiștii spun însă că majoritatea oamenilor îl depozitează greșit, afectând atât gustul, cât și textura. Diferența o face un detaliu simplu: momentul în care îl pui în frigider, potrivit EatingWell.

Kiwi nu este, de obicei, primul fruct care îți atrage atenția în supermarket. Coaja lui maronie și aspectul discret îl lasă adesea în umbră, însă în interior ascunde un profil nutrițional remarcabil.

Este o sursă bună de fibre și potasiu, conține cantități ridicate de vitamina C, iar fructul poate fi consumat integral — inclusiv coaja, ceea ce îl face și mai practic. În plus, este disponibil aproape tot anul, în funcție de regiunea de proveniență.

Cum trebuie păstrat kiwi, de fapt

Cea mai frecventă greșeală este depozitarea directă în frigider imediat după cumpărare. Deși pare o alegere sigură, acest lucru încetinește procesul natural de coacere.

„Păstrați kiwi la temperatura camerei până când se coace, apoi mutați-l în frigider pentru a-i menține prospețimea și aroma mai mult timp”, explică Jeanne Wilson, reprezentant al producătorului Zespri.

După ce fructul este copt, refrigerarea ajută la păstrarea gustului dulce și a texturii optime, fără să afecteze calitatea nutrițională.

De ce nu ar trebui să-l bagi direct în frigider

Depozitarea imediată la rece încetinește coacerea, ceea ce poate duce la un fruct mai tare și mai puțin aromat.

Pentru cele mai bune rezultate, kiwi trebuie lăsat câteva zile la temperatura camerei, până ajunge la consistența potrivită.

Cu ce NU trebuie ținut kiwi în același loc

Un alt detaliu important ține de fructele din jurul lui.

„Evitați să depozitați kiwi lângă fructe care produc etilenă, precum merele sau bananele, deoarece acest lucru poate accelera prea mult coacerea”, adaugă Jeanne Wilson.

Aceeași regulă se aplică și pentru avocado sau roșii. De asemenea, kiwi nu ar trebui ținut în pungi de plastic sau recipiente ermetice, deoarece acestea rețin umezeala și favorizează alterarea mai rapidă.

Cât rezistă kiwi, dacă este păstrat corect

Dacă este depozitat corect:

rezistă câteva zile la temperatura camerei, până se coace

poate fi păstrat până la două săptămâni în frigider, după coacere

Cum îți dai seama că este copt

Verificarea este simplă și nu necesită instrumente speciale.

„Apăsați ușor fructul, așa cum ați face cu un avocado. Dacă este ușor moale la atingere, este copt și gata de consum”, explică Jeanne Wilson.

Dacă nu este consumat imediat, este recomandat să fie mutat în frigider pentru a încetini procesul de coacere.