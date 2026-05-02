02 mai 2026, Articole / Reportaje
Misterul găurii mici din capacul cafelei to-go - nu e vorba de orificiul pentru băut / De ce există și ce rol important are, de fapt
FOTO: Magnific

Cei mai mulți oameni iau cafeaua la pachet aproape mecanic: capac pus, pahar în mână, câteva înghițituri pe drum. Dar puțini observă un detaliu aparent banal de pe capacul paharelor de cafea to-go: mica gaură aflată pe capac, lângă orificiul principal de băut. Deși pare un element de design fără importanță, acel orificiu are, de fapt, un rol esențial și ține de un principiu simplu de fizică, arată heute.at.

Specialiștii explică faptul că lichidul are nevoie de aer pentru a curge constant și uniform. Atunci când bem cafea dintr-un pahar acoperit, lichidul care iese trebuie „înlocuit” de aer care intră. Fără acea gaură mică, în interiorul paharului s-ar crea un vid parțial, adică o diferență de presiune care ar face curgerea lichidului dificilă și neuniformă. Cafeaua nu ar curge lin, ar ieși în valuri, ar produce acel efect de „gâlgăit” și, în unele cazuri, ar putea chiar să stropească brusc.

Explicația este simplă: aerul trebuie să intre pentru a echilibra presiunea din interior. Practic, mica gaură funcționează ca un sistem de ventilație care stabilizează fluxul băuturii.

Are și un rol de siguranță

Funcția găurii nu se oprește la confort. Cafeaua proaspăt preparată degajă abur fierbinte, iar într-un recipient închis presiunea poate crește rapid. Orificiul permite evacuarea vaporilor și reduce acumularea de presiune. Astfel, capacul rămâne stabil și riscul ca lichidul fierbinte să sară sau să forțeze capacul este mult mai mic.

Pentru cei care consumă cafeaua în mers, acest detaliu este esențial. Mișcarea constantă, mersul rapid sau transportul în mașină pot face băutura instabilă. Sistemul de echilibrare a presiunii reduce riscul de vărsare și de arsuri accidentale. Cu alte cuvinte, acel mic orificiu face diferența dintre o cafea băută liniștit și un incident neplăcut.

În spatele obiectelor de zi cu zi se ascund adesea soluții simple, dar ingenioase. Capacul de cafea to-go este unul dintre ele. Iar gaura aceea mică, pe care aproape nimeni nu o bagă în seamă, este acolo tocmai pentru ca fiecare înghițitură să fie mai sigură, mai uniformă și mai confortabilă.

Uneori, cele mai mici detalii sunt cele care fac cea mai mare diferență.

Credit cu parmezanul: O bancă din Italia acceptă roți de Parmigiano Reggiano drept garanție
De ce evită unii oameni casele de marcat cu autoplată / Psihologii spun că nu e ineficiență, ci o nevoie explicabilă din punct de vedere psihologic / Nu e rezistență la tehnologie, ci o alegere emoțională
Guvernul francez sfidează sindicatele și încurajează brutăriile să rămână deschise de 1 Mai / Primul-ministru Sébastien Lecornu a cumpărat mai multe baghete în această dimineață
Peștii care conțin cel mai mult mercur / Ce specii consumă frecvent europenii fără să știe riscurile / Care sunt speciile cele mai periculoase și cele mai sigure
Grătarul românesc vs. protestul occidental: Ziua de 1 Mai este marcată diferit în Europa. Dacă în România sărbătoarea este asociată cu o minivacanță, în Franța și Germania au loc manifestații de stradă
