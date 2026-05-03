Creșterea prețurilor la îngrășăminte și dependența de importuri expun vulnerabilități structurale ale agriculturii românești, în contextul tensiunilor geopolitice actuale. Președintele Comisiei pentru agricultură din Senat, Sebastian Cernic, avertizează că lipsa unei suveranități reale în domeniul agricol amplifică riscurile pentru securitatea alimentară.

Potrivit acestuia, situația din Strâmtoarea Ormuz a dus deja la creșteri de prețuri la uree de aproximativ 20%, semnalând cât de rapid se pot transmite șocurile externe în piața internă. „Realitatea geopolitică ne arată cât de vulnerabili suntem atunci când nu avem suveranitate”, a declarat senatorul.

În acest context, Cernic susține că rolul fermierului trebuie regândit. „Suntem obligați să îl privim nu doar ca pe un agent economic, ci ca pe un garant al stabilității naționale”, a spus el. Deși România are un potențial agricol ridicat, continuă să importe produse cu valoare adăugată și să depindă de îngrășăminte din exterior.

Senatorul propune ca agricultura să fie tratată explicit ca domeniu de siguranță națională, ceea ce ar permite investiții strategice în capacități de stocare, producția de îngrășăminte și produse de protecție a plantelor. Scopul acestor măsuri ar fi reducerea impactului fluctuațiilor de pe piețele internaționale.

Dincolo de dimensiunea economică, Cernic a subliniat că agricultura are și o funcție socială. Asigurarea unor alimente la prețuri corecte contribuie direct la încrederea populației. „Dacă masa de zi cu zi este accesibilă, crește și încrederea cetățenilor”, a mai afirmat el, făcând referire la contextul marcat de neîncredere și discurs populist la nivel european.