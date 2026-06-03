Radu Vona (consultant HoReCa): „Un restaurant poate fi o fantezie foarte scumpă pentru investitori”. De ce localurile pline nu garantează succesul financiar, iar „like-urile nu plătesc facturile”?

03 iun. 2026, HoReCa
Radu Vona (consultant HoReCa): „Un restaurant poate fi o fantezie foarte scumpă pentru investitori”. De ce localurile pline nu garantează succesul financiar, iar „like-urile nu plătesc facturile”?
Foto: Colaj foto G4Food
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Un restaurant care pare un succes din exterior poate ascunde probleme financiare serioase, atrage atenția consultantul în industria ospitalității Radu Vona, într-o postare publicată pe LinkedIn.

Specialistul vorbește despre una dintre cele mai frecvente capcane din HoReCa: confuzia dintre popularitate și profitabilitate.

„Nu like-urile plătesc facturile”

Potrivit lui Radu Vona, mulți investitori și clienți tind să evalueze succesul unui restaurant după gradul de ocupare, atmosfera din local sau popularitatea în social media. În realitate, acestea nu sunt suficiente pentru a susține o afacere pe termen lung.

„Un restaurant poate fi o fantezie foarte scumpă pentru investitori. Arată bine. E plin la cină. Are atmosferă. Primește complimente. Dar la finalul lunii, nu like-urile plătesc facturile”, scrie consultantul.

Acesta subliniază că un restaurant nu supraviețuiește datorită imaginii create pe Instagram sau a aprecierilor primite de la clienți, ci printr-un management atent al costurilor și al fluxului de numerar.

Sursa foto: Rawpixel

Sursa foto: Rawpixel

Cash-flow-ul, mai important decât mesele pline

În opinia specialistului, una dintre marile greșeli este asocierea automată a meselor ocupate cu profitul.

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„Un restaurant nu trăiește din hype-ul de pe Instagram. Nu trăiește din «ce frumos e aici». Trăiește din cash-flow. Nu trăiește doar din mese pline. Trăiește din decizii disciplinate și deseori plictisitoare”, afirmă Radu Vona.

Mesajul său vine într-un context în care numeroase afaceri din domeniul ospitalității se confruntă cu presiuni generate de creșterea costurilor operaționale, a chiriilor, a salariilor și a prețurilor materiilor prime.

De ce dispar restaurantele apreciate de clienți

Consultantul observă că publicul ajunge adesea să aprecieze cu adevărat un restaurant abia după ce acesta își închide porțile. În același timp, mulți clienți presupun că localurile aglomerate generează automat profituri consistente.

„Să spunem că e prea scump. Că nu mai e ca înainte. Că porția era mai mare anul trecut. Că «sigur fac bani, că e mereu plin»”, enumeră acesta printre reacțiile frecvente ale consumatorilor.

Radu Vona îi încurajează pe clienți să susțină activ localurile pe care le apreciază, nu doar cu ocazia aniversărilor sau a evenimentelor speciale.

„Dacă aveți un restaurant preferat, mergeți la el. Nu doar la aniversări. Nu doar când aveți o ocazie de sărbătorit. Nu doar când vă aduceți aminte de el. Mergeți cât încă există”, transmite consultantul.

Mesajul se încheie cu o observație care reflectă realitatea multor afaceri din industrie: „Pentru că e posibil ca în toamnă să fie doar o amintire frumoasă și o întrebare tristă: «De ce s-a închis, că era mereu plin?»”.

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