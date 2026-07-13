Dristor Kebap raportează o creștere a veniturilor cu peste 43% în prima jumătate a anului și extinde runda de finanțare pe SeedBlink

13 iul. 2026, HoReCa
Dristor Kebap raportează o creștere a veniturilor cu peste 43% în prima jumătate a anului și extinde runda de finanțare pe SeedBlink
Foto: TripAdvisor
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Grupul Dristor Kebap a raportat venituri de 54,4 milioane de lei în primele șase luni ale acestui an, performanță ce marchează o creștere substanțială de 43,7% în comparație cu aceeași perioadă din 2025. Pe fondul acestei evoluții pozitive, compania estimează că va depăși o cifră de afaceri de 108 milioane de lei până la finalul anului 2026, anunță Economedia.

Succes rapid pe platforma SeedBlink și extinderea rundei

Paralel cu rezultatele financiare în creștere, lanțul de restaurante a înregistrat un succes major și în planul atragerii de capital. Compania și-a atins obiectivul inițial de finanțare, în valoare de 1 milion de euro, în doar 8 zile de la lansarea campaniei pe platforma SeedBlink.

Datorită interesului ridicat din partea investitorilor, runda de finanțare va rămâne deschisă în continuare, fiind extinsă până la atingerea unui nou prag maxim de 2 milioane de euro pentru a susține planurile de dezvoltare ale grupului.

Citește materialul complet pe Economedia.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

HoReCa
06 iul.
VIDEO | Paul Iftode, director achiziții lanț de restaurante: „Avem situații în care două persoane împart același fel principal. Sunt și cazuri în care oamenii nu mai comandă deloc produse din zona de bar și vin doar să mănânce. Valoarea bonului a scăzut cu 15-20%”
VIDEO | Paul Iftode, director achiziții lanț de restaurante: „Avem situații în care două persoane împart același fel principal. Sunt și cazuri în care oamenii nu mai comandă deloc produse din zona de bar și vin doar să mănânce. Valoarea bonului a scăzut cu 15-20%”
HoReCa
05 iul.
Financial Times: Uber pune pe pauză extinderea serviciului de livrare de mâncare în Europa. România, printre piețele afectate
Financial Times: Uber pune pe pauză extinderea serviciului de livrare de mâncare în Europa. România, printre piețele afectate
HoReCa
03 iul.
Lanțul asiatic wagamama intră în România. Primul restaurant ar urma să fie deschis în București
Lanțul asiatic wagamama intră în România. Primul restaurant ar urma să fie deschis în București
HoReCa
03 iul.
Cherhanaua Pontica din Mamaia, închisă temporar după un control al Protecției Consumatorilor / Inspectorii au descoperit că afirmațiile despre „scoicile proaspete pescuite zi de zi” nu puteau fi dovedite
Cherhanaua Pontica din Mamaia, închisă temporar după un control al Protecției Consumatorilor / Inspectorii au descoperit că afirmațiile despre „scoicile proaspete pescuite zi de zi” nu puteau fi dovedite
HoReCa
01 iul.
Se caută cei mai talentați tineri cofetari din România: Provocarea este să reinterepreteze tortul Diplomat, fără a-i pierde identitatea
Se caută cei mai talentați tineri cofetari din România: Provocarea este să reinterepreteze tortul Diplomat, fără a-i pierde identitatea