Grupul Dristor Kebap a raportat venituri de 54,4 milioane de lei în primele șase luni ale acestui an, performanță ce marchează o creștere substanțială de 43,7% în comparație cu aceeași perioadă din 2025. Pe fondul acestei evoluții pozitive, compania estimează că va depăși o cifră de afaceri de 108 milioane de lei până la finalul anului 2026, anunță Economedia.

Succes rapid pe platforma SeedBlink și extinderea rundei

Paralel cu rezultatele financiare în creștere, lanțul de restaurante a înregistrat un succes major și în planul atragerii de capital. Compania și-a atins obiectivul inițial de finanțare, în valoare de 1 milion de euro, în doar 8 zile de la lansarea campaniei pe platforma SeedBlink.

Datorită interesului ridicat din partea investitorilor, runda de finanțare va rămâne deschisă în continuare, fiind extinsă până la atingerea unui nou prag maxim de 2 milioane de euro pentru a susține planurile de dezvoltare ale grupului.

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