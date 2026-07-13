Sectorul HoReCa și industriile dependente de consumul intern primesc o primă veste pozitivă după o perioadă lungă de presiune economică. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS), care arată o temperare a inflației în iunie la 10,4% (față de vârful de 10,9% înregistrat în mai), indică faptul că valul maxim de scumpiri a trecut. Conform estimărilor Confederației Patronale Concordia, rata anuală a inflației ar putea coborî spre 7% în august și s-ar putea stabiliza în jurul valorii de 6% până la sfârșitul anului, anunță Mediafax.

Impactul scumpirilor asupra restaurantelor și hotelurilor

Pentru hoteluri, restaurante și cafenele, această tendință de scădere este vitală. Creșterile succesive de prețuri și majorările de taxe din ultimul an au lovit direct în buzunarele clienților. Calculele economiștilor arată că, din ianuarie 2025 și până în prezent, salariile au crescut mai lent decât prețurile, determinând o pierdere de aproximativ 10% din puterea de cumpărare pentru un angajat cu salariu mediu. Această contracție a lăsat amprente vizibile asupra consumului, românii reducându-și cheltuielile de relaxare și ieșirile în oraș.

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„Creșterile de prețuri și de taxe din ultimul an au afectat puternic cererea în sectoare importante ale economiei românești, precum HoReCa, comerțul, producția de mobilă sau imobiliarele. Încetinirea ratei inflației și refacerea încrederii sunt esențiale pentru revenirea sectoarelor dependente de consum și pentru salvarea creșterii economice a României și, implicit, a locurilor de muncă”, a explicat Iulian Lolea, economist-șef al Confederației Patronale Concordia.

Predictibilitate în afaceri și speranțe pentru credite mai ieftine

Pe lângă revenirea apetitului pentru consum al populației, o inflație de 6% la finalul anului ar aduce stabilitatea financiară de care antreprenorii din turism și alimentație publică au nevoie pentru a-și planifica bugetele.

Reprezentanții patronatelor subliniază că temperarea prețurilor va permite Băncii Naționale a României (BNR) să deschidă discuțiile pentru reducerea dobânzii de politică monetară. O astfel de decizie ar diminua costurile de finanțare, oferind un impuls major investițiilor și creditării, un aspect critic mai ales pentru IMM-uri.

Reformele structurale, solicitate de urgență de patronate

Deși tendința inflaționistă este descendentă, reprezentanții mediului de afaceri avertizează că simpla scădere a prețurilor nu va vindeca automat economia. Pentru ca redresarea să fie durabilă, afacerile din HoReCa și din restul sectoarelor afectate au nevoie de măsuri guvernamentale ferme: