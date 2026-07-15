Studiu | Cât valorează cafeaua în economia UE / Cafeaua consumată în afara casei aduce 76,5 miliarde euro la bugetul european / Industria cafelei asigură 1,5 milioane locuri de muncă

15 iul. 2026, Retail
Studiu | Cât valorează cafeaua în economia UE / Cafeaua consumată în afara casei aduce 76,5 miliarde euro la bugetul european / Industria cafelei asigură 1,5 milioane locuri de muncă
Foto: Dreamstime
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Cuprins
  1. 1,5 milioane de locuri de muncă susținute direct de sectorul cafelei!
  2. Cafenelele și restaurantele generează cea mai mare valoare
  3. Europa, una dintre cele mai importante piețe pentru cafeaua mondială
  4. Industria cafelei, reprezentată de sute de companii
  5. Valoarea cafelei, concentrată în avalul lanțului economic

Cafeaua nu este doar una dintre cele mai consumate băuturi din lume, ci și un sector economic cu o contribuție majoră la economia europeană.

Un raport comandat de Federația Europeană a Cafelei (ECF) arată că industria cafelei generează o valoare adăugată brută directă de 84,4 miliarde de euro în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și susține aproximativ 1,5 milioane de locuri de muncă echivalent normă întreagă.

Studiul, realizat de compania de consultanță londoneză Europe Economics, reprezintă una dintre cele mai ample evaluări cantitative ale impactului economic al cafelei în Europa. Autorii raportului au urmărit să ofere „o imagine clară și bazată pe dovezi a amplorii și structurii contribuției sectorului la economia europeană”.

1,5 milioane de locuri de muncă susținute direct de sectorul cafelei!

Potrivit raportului, cea mai mare parte a valorii economice nu este creată în etapa cultivării cafelei, ci după importul boabelor în Europa, prin activități precum comercializarea, depozitarea, prăjirea, decofeinizarea, producția de cafea solubilă, logistica, distribuția, comerțul cu amănuntul și serviciile de ospitalitate.

Din cele aproximativ 1,5 milioane de locuri de muncă susținute direct de sectorul cafelei în UE, peste 87% se află în domeniul ospitalității și serviciilor alimentare, în afara consumului casnic. Aici sunt incluse cafenelele, restaurantele, hotelurile, serviciile de vending și alte forme de consum de cafea în spații publice.

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Raportul evidențiază faptul că ospitalitatea reprezintă principalul motor economic al cafelei în Europa.

Cafenelele și restaurantele generează cea mai mare valoare

Analiza arată că, în Uniunea Europeană, cafeaua consumată în afara casei generează o valoare adăugată brută estimată la 76,5 miliarde de euro, o sumă mult mai mare decât cea asociată activităților de prăjire, producție, distribuție sau vânzare de cafea pentru consum acasă.

Această diferență reflectă rolul important al cafelei ca parte a experienței oferite de restaurante, cafenele și hoteluri, unde produsul este integrat într-un serviciu mai larg.

Europa, una dintre cele mai importante piețe pentru cafeaua mondială

Raportul subliniază și importanța Uniunii Europene pentru țările producătoare de cafea. În sezonul 2025/2026, UE-27 a consumat aproximativ 41,9 milioane de saci de cafea de 60 de kilograme, reprezentând aproape 24% din consumul global de cafea.

În anul 2025, Uniunea Europeană a importat aproximativ 2,9 milioane de tone de cafea din afara blocului comunitar, în valoare de 18,7 miliarde de euro.

Peste 97% dintre importuri au fost reprezentate de cafea verde, boabele neprocesate care sunt ulterior transformate în Europa prin activități de prăjire și procesare.

Industria cafelei, reprezentată de sute de companii

Federația Europeană a Cafelei susține că reunește 16 asociații naționale de cafea și 48 de companii membre, reprezentând peste 750 de firme din industrie. Organizația afirmă că membrii săi acoperă aproximativ 90% din cafeaua importată și procesată în Uniunea Europeană.

Pentru realizarea raportului a fost utilizat un model economic de tip input-output, care a permis estimarea efectelor directe, indirecte și induse ale industriei cafelei atât în UE-27, cât și în regiunea europeană extinsă, care include și Regatul Unit, Norvegia și Elveția.

Valoarea cafelei, concentrată în avalul lanțului economic

Raportul atrage atenția asupra faptului că o mare parte din valoarea economică a cafelei este creată după ieșirea produsului din fermele producătorilor.

În timp ce Europa este una dintre cele mai mari piețe de consum și centre de procesare, milioane de fermieri din țările producătoare continuă să se confrunte cu dificultăți economice.

Această problemă a fost evidențiată și de Barometrul Cafelei 2026, publicat recent, care arată că, deși industria generează o valoare uriașă pe piețele dezvoltate, multe dintre cele aproximativ 12,5 milioane de gospodării cultivate cu cafea la nivel mondial întâmpină dificultăți în obținerea unui venit suficient.

Astfel, industria cafelei europene se află în centrul unei economii de miliarde de euro, dar și al unei dezbateri globale privind distribuirea echitabilă a valorii pe întregul lanț – de la fermierii care cultivă cafeaua până la consumatorii finali.

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