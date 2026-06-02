Produsele vândute la marginea drumului sau în piețe sunt asociate adesea cu ideea de „natural”, „autentic” sau „ca pe vremuri”. Tot mai mulți specialiști atrag însă atenția că gustul bun și imaginea tradițională nu garantează automat și siguranța alimentară. Subiectul a fost discutat la podcast-ul „Disputandum”, realizat de Cosmin Dragomir la G4Food, unde a fost invitată Dana Pop, inginer în industria alimentară. Ei au vorbit despre diferențele dintre produsele controlate industrial și cele comercializate direct de mici producători necunoscuți.

Cosmin Dragomir a spus că preferă, în multe situații, produse ambalate și verificate, chiar dacă acestea sunt criticate uneori pentru lipsa „gustului autentic”. El a atras atenția și asupra utilizării unor substanțe neautorizate în agricultură. Acesta consideră că produsele ambalate și introduse în lanțurile comerciale oferă, cel puțin teoretic, mai multe garanții privind controalele și trasabilitatea.

Riscurile nu apar doar la legume și fructe

Inginerul alimentar Dana Pop a extins discuția și către produsele lactate și preparatele din carne. Specialista a explicat că anumite defecte de gust pot indica probleme microbiologice. „Chiar sunt produse din carne, preparate din carne la care dacă nu s-au respectat temperaturile de lucru sau de tratament termic, de răcire, pot dezvolta tot felul de microorganisme”, a spus aceasta.

- articolul continuă mai jos -

Dana Pop a dat și exemplul unor brânzeturi contaminate. „Câteodată simt câte un gust iute la o brânză de burduf dată de fermentația cu Escherichia Coli. Eu fiind degustător de brânzeturi, chiar am dezvoltat o sensibilitate și îmi dau seama că brânza are Escherichia Coli”, a explicat inginerul alimentar.

Escherichia coli este o bacterie care poate provoca infecții digestive severe în anumite condiții și care apare frecvent în discuțiile despre igiena alimentară și contaminarea produselor.

„Siguranța alimentară trebuie să fie aceeași”

Un alt subiect sensibil discutat a fost diferența dintre micii producători și marile companii alimentare. Mulți producători locali susțin că legislația europeană și normele sanitare sunt prea dure pentru afacerile mici. Specialiștii spun însă că regulile există pentru protecția consumatorului și trebuie aplicate uniform. „Producătorii mici se plâng că aceleași legi li se aplică și lor. Păi pe aceeași piață se bat și cu ăia mari și cu ăștia mici. Siguranța alimentară trebuie să fie la fel pentru toate produsele”, a subliniat Dana Pop.

În ultimii ani, produsele „de casă”, „țărănești” sau „artizanale” au devenit extrem de populare. Mulți consumatori le consideră mai sănătoase și mai apropiate de alimentația tradițională. Specialiștii avertizează însă că producția alimentară implică reguli stricte privind temperaturile de depozitare, igiena, trasabilitatea, utilizarea pesticidelor sau controlul bacteriilor și al contaminării. În lipsa acestor controale, riscurile microbiologice sau chimice pot deveni greu de evaluat pentru consumatorul obișnuit. Iar uneori, diferența dintre un produs „autentic” și unul periculos nu poate fi observată nici după gust, nici după aspect.