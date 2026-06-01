Urmărești rubrica noastră săptămânală “Connaisseur fără ifose” și bine faci, ai mereu ceva de câștigat! De data asta, afli datele și locurile unde poți degusta zeci (chiar sute) de vinuri pentru doar câteva zeci de lei.

Constrânsă între scăderea puterii (și intenției) de cumpărare din partea consumatorilor, creșterea costurilor de producție, concurența de la raft și din HoReCa, taxele și șicanele administrative ale statului, industria românească de vinuri își “curtează” tot mai insistent publicul țintă și îi cere acestuia o șansă, prin participarea la evenimente colective în cadrul cărora cei interesați de această băutură să poată testa diferite produse, cu bilete de acces la prețuri accesibile.

Detalii despre evenimentele cu vin care au loc în luna iunie la București, Oradea și Brașov:

Sărbătoare de Fetească (& prietenii ei), București (3 iunie). Detalii AICI. EuroVINion România-Bulgaria, București (5 iunie). Detalii AICI. Salonul Millesime, Oradea (5-7 iunie). Detalii AICI. Festivalul Vin la munte, Brașov (13-14 iunie): https://www. vinlamunte.ro/