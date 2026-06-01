VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 79): Zeci de lei pentru zeci de vinuri? Da, în iunie! / Datele și locurile unde poți degusta zeci (chiar sute) de vinuri

01 iun. 2026, Connoisseur fără ifose
Foto: G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Urmărești rubrica noastră săptămânală  “Connaisseur fără ifose” și bine faci, ai mereu ceva de câștigat! De data asta, afli datele și locurile unde poți degusta zeci (chiar sute) de vinuri pentru doar câteva zeci de lei.

Constrânsă între scăderea puterii (și intenției) de cumpărare din partea consumatorilor, creșterea costurilor de producție, concurența de la raft și din HoReCa, taxele și șicanele administrative ale statului, industria românească de vinuri își “curtează” tot mai insistent publicul țintă și îi cere acestuia o șansă, prin participarea la evenimente colective în cadrul cărora cei interesați de această băutură să poată testa diferite produse, cu bilete de acces la prețuri accesibile.

Detalii despre evenimentele cu vin care au loc în luna iunie la București, Oradea și Brașov:
  1. Sărbătoare de Fetească (& prietenii ei), București (3 iunie). Detalii AICI.
  2. EuroVINion România-Bulgaria, București (5 iunie). Detalii AICI.
  3. Salonul Millesime, Oradea (5-7 iunie). Detalii AICI.
  4. Festivalul Vin la munte, Brașov (13-14 iunie): https://www.vinlamunte.ro/
… și, fiindcă în video apare și un tricou “Brâncuși reinterpretat” (suntem în Anul internațional Brâncuși), poate e bine să scotocești prin colecția din Facebook marketplace a picgtoriței Lavinia Falcan – cumpărând de acolo faci un act caritabil, sumele încasate fiind direcționate către Asociația “Arta învinge autismul”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Agribusiness
31 mai
VIDEO Cultivarea hidroponică a căpșunilor / Fermier: Am introdus irigarea prin picurare și cultura hidroponică pentru a economisi apă și pentru a reduce bolile plantelor
VIDEO Cultivarea hidroponică a căpșunilor / Fermier: Am introdus irigarea prin picurare și cultura hidroponică pentru a economisi apă și pentru a reduce bolile plantelor
Interviuri
31 mai
VIDEO Cel mai bătrân cârnațar din Pleșcoi are 92 de ani: „Fumul din lemn de esență tare nu trebuie schimbat niciodată”
VIDEO Cel mai bătrân cârnațar din Pleșcoi are 92 de ani: „Fumul din lemn de esență tare nu trebuie schimbat niciodată”
Agribusiness
29 mai
VIDEO FOTO O afacere de familie într-o zonă celebră pentru căpșunile sale/ Fermier: Cultivăm fructele pe deal ca să beneficiem de înclinația razelor soarelui
VIDEO FOTO O afacere de familie într-o zonă celebră pentru căpșunile sale/ Fermier: Cultivăm fructele pe deal ca să beneficiem de înclinația razelor soarelui
HoReCa
29 mai
VIDEO | Florin Maxim: „Pentru industria de food service e un moment de ușoară alertă” /„Poate că avem restaurantul plin, poate că se face mâncare în continuare, însă se face cu o profitabilitate extrem de scăzută”
VIDEO | Florin Maxim: „Pentru industria de food service e un moment de ușoară alertă” /„Poate că avem restaurantul plin, poate că se face mâncare în continuare, însă se face cu o profitabilitate extrem de scăzută”
Rețetele Juanitei
28 mai
VIDEO FOTO Salată cu cartofi noi crocantă și cu sos răcoritor de iaurt/ Gustul tradițional al cartofilor bunicii combinat cu un fel de tzatziki mediteraneean/ Ce alte salate cu cartofi poți face în acest sezon
VIDEO FOTO Salată cu cartofi noi crocantă și cu sos răcoritor de iaurt/ Gustul tradițional al cartofilor bunicii combinat cu un fel de tzatziki mediteraneean/ Ce alte salate cu cartofi poți face în acest sezon

Cele mai noi articole

1 Iunie la iarbă verde/ Ce gustări și băuturi luăm cu noi la un picnic cu copiii/ Mâncarea trebuie să fie proaspătă, ambalată etanș și fără ingrediente care se pot degrada la căldură
1 Iunie la iarbă verde/ Ce gustări și băuturi luăm cu noi la un picnic cu copiii/ Mâncarea trebuie să fie proaspătă, ambalată etanș și fără ingrediente care se pot degrada la căldură
FOTO-VIDEO | Gulaș uriaș la Salonta: aproape 10.000 de porții distribuite în două ore. Organizatorii speră la un nou record mondial / Aproape o tonă de carne de bizon și 1,5 tone de cartofi au ajuns în ceaun
FOTO-VIDEO | Gulaș uriaș la Salonta: aproape 10.000 de porții distribuite în două ore. Organizatorii speră la un nou record mondial / Aproape o tonă de carne de bizon și 1,5 tone de cartofi au ajuns în ceaun
Viața de la țară, reinventată pentru copiii de la oraș / Lista completă a fermelor educaționale din jurul Bucureștiului
Viața de la țară, reinventată pentru copiii de la oraș / Lista completă a fermelor educaționale din jurul Bucureștiului
Ziua mondială a laptelui, sărbătorită pe 1 iunie. Evenimentul, celebrat în peste 40 de țări
Ziua mondială a laptelui, sărbătorită pe 1 iunie. Evenimentul, celebrat în peste 40 de țări
De ce au ajuns mesele copiilor atât de stresante pentru părinți / Dr. Ilinca Tranulis: „Atenția nu ar trebui să fie pe numărat lingurițe înghițite, calorii sau bifat rețete complicate”
De ce au ajuns mesele copiilor atât de stresante pentru părinți / Dr. Ilinca Tranulis: „Atenția nu ar trebui să fie pe numărat lingurițe înghițite, calorii sau bifat rețete complicate”