Un restaurant ascuns în nordul insulei Fuerteventura, fără firmă și greu de găsit, a devenit una dintre cele mai căutate experiențe culinare din Spania. Locurile sunt limitate, iar cei care vor să mănânce aici trebuie să facă rezervare cu câteva săptămâni înainte.

Fără website și fără firmă, accesibil doar pe bază de rezervare, Muana Mboka a atras inclusiv atenția National Geographic. În Insulele Canare poți lua cina într-un restaurant cu stea Michelin, poți opri la un „guachinche” unde se formează cozi la prânz sau poți descoperi locuri care abia se lasă găsite. Muana Mboka se încadrează perfect în ultima categorie.

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National Geographic l-a desemnat, în ediția sa digitală, drept cel mai ascuns și singular restaurant din Canare, o etichetă care nu are legătură doar cu mâncarea, ci și cu experiența de a ajunge până acolo, scrie La Razon.

O cină în aer liber, sub stele

Să iei masa la Muana Mboka înseamnă să știi de la început că vei mânca în aer liber, printre corturi de tip „jaima”, covoare și perne.

Preparatele africane sunt servite într-un decor care seamănă mai degrabă cu o tabără din Africa decât cu un restaurant clasic.

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Chiar și așa, cine vrea să ajungă aici trebuie să își facă rezervare din timp. Locurile sunt limitate, astfel că varianta spontană de a veni direct de la plajă și de a găsi o masă liberă nu prea funcționează.

Cum se face rezervarea la Muana Mboka

Rezervările se fac prin intermediul rețelelor sociale și trebuie făcute cu câteva săptămâni înainte pentru a avea șanse să găsești un loc disponibil.

Proiectul pune accent tocmai pe acest format restrâns și pe identitatea sa de bucătărie afro-canariană, un amestec de culturi care a devenit semnătura localului.

În meniu se regăsesc influențe africane mai rar întâlnite în oferta culinară a insulelor, dar și combinații apreciate de presă pentru originalitate.

Printre preparatele menționate se numără peștele prăjit cu sos modika, okra și orez prăjit, dar și mafé de arahide cu pui afumat, creveți uscați, fufu din banane plantain și manioc crocant.

Nu este un meniu conceput pentru a fi pe gustul tuturor, ci unul care își propune să spună povestea originii și a direcției acestei bucătării.

Cum ajungi la restaurantul ascuns din Fuerteventura

După ce ai mașina pregătită și rezervarea confirmată, mai rămâne să găsești restaurantul.

Mai întâi trebuie să ajungi în Fuerteventura, apoi să mergi până în municipiul La Oliva, în valea Fimapaire.

Locul completează experiența: nordul insulei oferă liniște, unul dintre cele mai bune ceruri pentru observarea stelelor din arhipelag și senzația că te afli departe de toate – exact ceea ce caută mulți dintre cei care ajung aici.

Mai multe reportaje descriu drumul către restaurant drept o mică aventură, în care vizitatorii sunt ghidați de lumini printr-un peisaj auster, detaliu care accentuează aerul de mister al locului.

Apariția restaurantului în „Viajes National Geographic” confirmă și faptul că, în Insulele Canare, conceptul construit în jurul experienței, și nu doar al mâncării, capătă tot mai multă importanță.

În ultimii ani au apărut mai multe proiecte similare, cu locații greu accesibile și propuneri culinare alternative, care atrag un public tot mai exigent.