Organizatorii Street Food Festival au anunțat marți că ediția din acest an de la Brașov nu va mai avea loc pe motiv că primăria condusă de George Scripcaru a interzis evenimentele ”cu componentă gastronomică”. Street Food Festival e un eveniment care are loc în mai multe orașe mari din țară.

UPDATE. Primăria Brașov răspunde după anularea Street Food Festival: „Nu am interzis astfel de evenimente, dar nu le mai aprobăm în parcurile publice”

Primăria Brașov susține că nu a interzis organizarea Street Food Festival, ci a decis ca evenimentele care includ o componentă gastronomică să nu mai fie desfășurate în parcurile publice ale orașului. Precizarea vine după ce organizatorii festivalului au anunțat anularea ediției din 2026 și au acuzat administrația locală că a blocat evenimentul.

Într-un punct de vedere transmis pentru G4Food, Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, explică faptul că decizia a fost luată la nivelul comisiei care avizează organizarea evenimentelor.

„Referitor la comunicatul Street Food Festival facem următoarele precizări: Mai mulți organizatori de evenimente gastronomice au solicitat și în acest an organizarea evenimentelor în Parcul Tractorul sau la Lacul Nouă. Din păcate, experiența cu astfel de evenimente în parcuri nu a fost una pozitivă, ultima fiind cazul evenimentului de la Noua. Astfel, la nivelul Comisiei care aprobă evenimentele s-a luat decizia ca evenimentele care au și componentă gastronomică să nu mai fie organizate în parcurile publice. Asta nu înseamnă că nu suntem deschiși la genul acesta de evenimente, doar că nu în parcuri. Organizatorii pot propune alte locații sau pot opta pentru organizarea evenimentelor pe terenuri private”, a declarat pentru G4Food Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov.

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