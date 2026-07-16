Restaurantele din România își schimbă strategiile pentru a face față scăderii consumului și creșterii costurilor. Unele ar putea adopta inclusiv modelul „siestei spaniole”, cu program întrerupt între prânz și cină, iar altele ar putea rămâne închise în zilele de luni sau marți, spune Radu Tănase, director executiv al HORA, conform Economedia.

Invitat în emisiunea „Harta de Impact”, realizată de Ioana Câmpean, redactor-șef G4Media.ro, și Elena Deacu, redactor-șef Economedia, reprezentantul industriei afirmă că HoReCa traversează o perioadă de transformare, nu o criză.

„În ospitalitate, toată lumea zice de ceva vreme că e rău. Da, lucrurile nu sunt roz, dar nu putem să ne plângem și nu putem să zicem că e criză. E o resetare și maturizare a pieței HoReCa din România”, spune Radu Tănase.

Potrivit acestuia, bonul mediu a rămas în jurul valorii de 53-54 de lei, aproximativ la nivelul anului trecut, însă clienții merg mai rar la restaurant și sunt mai atenți la ceea ce comandă.

„Azi, clienții sunt mult mai atenți la masă. Nu își mai ia fiecare câte un aperitiv, au început să împartă. Ia fiecare un fel principal și se mai gândesc dacă mai vor desert sau o băutură. Problema este cât de mult sunt oamenii dispuși să plătească pentru consumația la masă”, explică acesta.

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Scăderea frecvenței vizitelor îi obligă pe operatori să își regândească modul de funcționare. În centrul calculelor sunt rotația meselor, organizarea echipei și optimizarea costurilor.

„Un restaurant este pregătit pentru un anumit număr de oaspeți. Consumul mai mic înseamnă atenție mai mare la ceea ce se întâmplă în spatele unui restaurant. Proprietarul trebuie să știe cum să își optimizeze echipa din bucătărie și pe cea de servire”, afirmă Tănase.

El atrage atenția că imaginea teraselor pline din weekend nu reflectă situația întregii săptămâni.

„Noi vedem terasele pline în weekend, dar un restaurant funcționează toată săptămâna. Problema este la marja de profit. Degeaba am aglomerație în weekend dacă cinci zile din săptămână aproape că nu am clienți. Un weekend nu mă ajută să îmi țin toate costurile operaționale”, spune directorul executiv al HORA.

În opinia sa, una dintre soluțiile pe care tot mai multe restaurante le-ar putea adopta este reducerea programului de funcționare, după modelul întâlnit în Spania și în alte state europene.

„Cred că industria va renaște și va ajunge la cote mari, în viitorul apropiat. Antreprenorii rezistă mulându-se pe obiceiurile de consum. Folosim cât de mult tehnologia, iar în spate te poți tehnologiza cu echipamente de ultimă generație. S-ar putea să vedem din ce în ce mai mult zile de luni sau marți în care restaurantele sunt închise. Sau, ca afară, restaurantele vor închide locația între prânz și cină, pentru că nu mai sunt clienți”, afirmă Tănase.

Potrivit acestuia, o astfel de organizare ar reduce costurile cu energia și ar permite angajaților să folosească timpul pentru activități administrative sau pentru odihnă.

„Sunt deja în piață unități care au zile în care sunt închise. O să ajungem și noi la siesta spaniolă, de care în trecut râdeam. Se poate să ne dăm seama că este benefică și că ne ajută pentru eficiența oamenilor și pentru eficiența costurilor”, adaugă reprezentantul HORA.

Radu Tănase a comentat și evoluția insolvențelor și a afacerilor scoase la vânzare în sectorul HoReCa. Deși numărul acestora a crescut în primele luni ale anului, el consideră că multe dintre companii aveau probleme financiare încă dinaintea actualului context economic.

„Este evident aici, pe unități de HoReCa, că este probabil ca acele companii să fi avut deja dinainte probleme foarte mari. Putem spune că este și o epurare a pieței”, a concluzionat acesta.