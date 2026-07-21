Un pilot din Alaska a ajuns în fața Curții Supreme a Statelor Unite după ce autoritățile au decis să îi confiște avionul, evaluat la aproximativ 95.000 de dolari, în urma transportării unui pachet cu șase beri către o comunitate în care alcoolul este interzis, potrivit AP.

Curtea Supremă a SUA a anunțat că va analiza cazul lui Kenneth Jouppi, pilot de zboruri regionale din Alaska, care susține că autoritățile încalcă Constituția prin încercarea de a-i confisca aeronava, deoarece sancțiunea ar fi disproporționată în raport cu fapta comisă, noteaz[ Mediafax.

Potrivit AP, procesul urmează să fie judecat în toamna acestui an și ar putea crea un precedent important în ceea ce privește limitele confiscării bunurilor în cadrul procedurilor penale.

Un zbor către o comunitate în care alcoolul este interzis

Cazul a început în aprilie 2012, când Kenneth Jouppi urma să transporte un pasager din Fairbanks către Beaver, o comunitate izolată din Alaska în care introducerea băuturilor alcoolice este interzisă prin lege.

Înainte de decolare, polițiștii au verificat aeronava și au găsit, într-o sacoșă de cumpărături aflată printre bagajele pasagerului, un pachet cu șase doze de bere Budweiser.

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Atât pasagerul, cât și pilotul și compania acestuia au fost acuzați că au transportat în mod conștient alcool într-o comunitate „uscată” („dry village”), unde asemenea produse sunt interzise.

Pasagerul și-a recunoscut vinovăția, iar ulterior un juriu i-a condamnat pe Jouppi și compania sa pentru o infracțiune minoră. Pilotul a fost condamnat la trei zile de închisoare.

Miza procesului este acum avionul

Disputa juridică a continuat însă după pronunțarea sentinței. Autoritățile din Alaska au început procedura pentru confiscarea avionului Cessna din 1969 folosit la transport, a cărui valoare este estimată la aproximativ 95.000 de dolari.

Curtea Supremă din Alaska a stabilit că aeronava poate fi confiscată în baza legislației statului referitoare la bunurile folosite pentru săvârșirea unor infracțiuni.

Kenneth Jouppi contestă măsura și susține că aceasta încalcă Amendamentul al Optulea din Constituția Statelor Unite, care interzice aplicarea unor amenzi sau sancțiuni excesive.

„Lupt de mai bine de un deceniu”

Pilotul, care are acum peste 80 de ani, spune că procesul nu mai este doar despre avionul său.

„Am peste 80 de ani și lupt de mai bine de un deceniu pentru că simt că este datoria mea să mă asigur că Declarația Drepturilor chiar înseamnă ceva atunci când protejează cetățenii împotriva exceselor statului”, a declarat Jouppi într-un comunicat transmis prin intermediul avocaților săi.

Avocații săi de la Institute for Justice susțin că instanțele din Alaska au analizat situația într-un mod prea abstract, fără să ia în considerare faptul că nu exista un model repetat de activitate infracțională.

„Puține cazuri privind sancțiunile excesive ilustrează problema atât de clar. Confiscarea unui avion pentru un pachet cu șase beri este un exemplu care justifică în sine intervenția Curții Supreme”, au argumentat aceștia în recurs.

Autoritățile din Alaska susțin că sancțiunea este justificată

De cealaltă parte, autoritățile din Alaska susțin că instanțele au aplicat corect legea. Avocații procurorului general al statului au arătat că tribunalele americane folosesc deja criterii bine stabilite pentru a determina dacă o amendă sau o confiscare este disproporționată în raport cu gravitatea faptei.

Potrivit acestora, Kenneth Jouppi nu a demonstrat că pierderea avionului ar constitui o sancțiune excesivă în contextul legislației din Alaska.

Statul argumentează, de asemenea, că abuzul de alcool reprezintă o problemă majoră în comunitățile izolate din Alaska, iar avioanele sunt deseori singurul mijloc practic prin care alcoolul poate fi introdus ilegal în aceste localități.

Decizia Curții Supreme ar putea avea efecte dincolo de Alaska

Dosarul depășește cazul unui singur pilot și al avionului său. Hotărârea Curții Supreme ar putea clarifica modul în care trebuie interpretată clauza constituțională care interzice sancțiunile excesive și ar putea influența numeroase alte litigii privind confiscarea bunurilor utilizate la săvârșirea unor infracțiuni.

Dacă judecătorii îi vor da dreptate lui Kenneth Jouppi, decizia ar putea limita posibilitatea autorităților americane de a confisca bunuri de mare valoare în situațiile în care sancțiunea este considerată disproporționată în raport cu gravitatea faptei.