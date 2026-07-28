PROFI retrage de la vânzare un lot de stafide din cauza pesticidelor / ANSVSA: „Nu consumați produsul”. Banii sunt returnați și fără bon fiscal

Rețeaua de magazine PROFI a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori a unui lot de stafide aurii, după identificarea unei depășiri a limitei legale admise pentru reziduuri de pesticide. Consumatorii care au cumpărat produsul sunt sfătuiți să nu îl consume și îl pot returna până pe 10 august 2026 inclusiv, fără să fie necesară prezentarea bonului fiscal, potrivit unui anunț publicat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), transmite Agerpres.
Rechemarea vizează un anumit lot, astfel că persoanele care au cumpărat recent stafide din magazinele PROFI trebuie să verifice informațiile înscrise pe ambalaj.
Produsul vizat este:
Motivul retragerii și rechemării este identificarea unei depășiri a limitei legale admise pentru reziduuri de pesticide.
Persoanele care au cumpărat produsul din lotul L 2004 268 sunt sfătuite să nu îl consume.
Potrivit ANSVSA, consumatorii au două variante: pot distruge produsul sau îl pot returna în magazinele PROFI.
Stafidele pot fi returnate până la data de 10 august 2026 inclusiv, iar cumpărătorii vor primi contravaloarea produsului.
Prezentarea bonului fiscal nu este necesară pentru rambursarea banilor.
Lista spațiilor comerciale PROFI în care a fost distribuit produsul, precum și detaliile oficiale privind rechemarea pot fi consultate pe site-ul ANSVSA sau în rețeaua magazinelor PROFI.
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