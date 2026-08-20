Atacurile asupra navelor au redus cu peste 97% capacitatea de export de cereale a Rusiei și Ucrainei în bazinul Mării Azov și al Mării Negre, blocând o sursă importantă de aprovizionare cu cereale la prețuri competitive și contribuind la creșterea prețurilor globale, transmite Reuters, citată de Agerpres.

În ultima lună, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile reciproce asupra porturilor și transporturilor maritime, ceea ce îi determină pe importatorii din Orientul Mijlociu, Africa și Asia să se orienteze către furnizori cu prețuri mai mari, precum Australia și Statele Unite.

În sezonul precedent, Rusia și Ucraina au exportat împreună, în medie, 7,2 milioane de tone de cereale pe lună de la terminalele din regiunea Mării Azov și a Mării Negre, potrivit calculelor Reuters bazate pe date oficiale și estimări ale analiștilor.

În prezent, însă, nu mai au loc transporturi de cereale de la terminalele ucrainene de la Marea Neagră. În Rusia, singurul terminal de cereale care nu este oficial închis este o instalație de mici dimensiuni din portul Tuapse, cu o capacitate de aproximativ 160.000 de tone pe lună, potrivit surselor citate de Reuters.

- articolul continuă mai jos -

Astfel, capacitatea de export de cereale a celor două țări în regiune este cu peste 97% mai mică față de sezonul trecut, potrivit calculelor Reuters.

„În prezent, transportul maritim civil în Marea Neagră este practic oprit”, a declarat Evgheni Karabanov, analist șef la Uniunea producătorilor de cereale din Kazahstan, care transportă cereale și prin porturile rusești.

Prețul grâului a crescut cu 6,5% în această lună

Prețurile globale la grâu au crescut cu aproximativ 6,5% în această lună și sunt cu aproximativ 30% mai mari decât în urmă cu un an.

Chiar dacă stocurile mari și recoltele mai bune le-au permis importatorilor să amâne achizițiile, traderii spun că presiunile pentru asigurarea aprovizionării se intensifică, în condițiile în care nu există semne că tensiunile din regiunea Mării Negre s-ar reduce.

Mai mulți transportatori care încărcau sau se pregăteau să încarce cereale în porturile rusești au fost loviți de drone în această săptămână, potrivit surselor citate de Reuters.

Analiștii de la Rusagrotrans, divizie a Demetra Holding, estimează că exporturile de grâu ale Rusiei din luna august vor ajunge la 1,8 milioane de tone, cel mai scăzut nivel pentru această lună din 2010.

Traderii citați de Reuters afirmă că principalele terminale rusești de cereale din portul Novorossiisk, inclusiv NZT și NKHP, au fost închise după un atac cu drone ucrainene.

KSK, cel mai mare terminal de cereale din Rusia, și-a suspendat livrările și exporturile de cereale, iar operațiunile de la terminalul de cereale Taman au fost, de asemenea, oprite.

Porturile din Odesa și-au încetat efectiv operațiunile

Porturile ucrainene din Odesa și-au încetat efectiv operațiunile la sfârșitul lunii iulie. Până la mijlocul lunii august nu au fost înregistrate noi escale de nave, a declarat săptămâna trecută ministrul ucrainean al Agriculturii, Taras Vîsoțki.

Ucraina își exportă cerealele prin legături feroviare cu Europa de Est și prin porturile fluviale de la Dunăre, fiecare dintre aceste rute fiind responsabilă pentru aproximativ 45% din transporturi. Restul de 10% este transportat pe cale rutieră.

„Ne așteptăm să ajungem la 50% din potențialul nostru de export dacă porturile rămân blocate”, a spus Vîsoțki.

Rusia poate, la rândul său, să redirecționeze o parte dintre exporturile de cereale prin porturile de la Marea Baltică, Marea Caspică și din Orientul Îndepărtat. Distanțele mai mari de transport vor crea însă probabil dificultăți logistice și vor duce la creșterea costurilor.