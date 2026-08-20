Variola ovină și caprină, confirmată în Brăila. 1.562 de oi din patru stâne, verificate de autorități

Un focar de variolă ovină și caprină a fost confirmat în localitatea Măxineni, județul Brăila, iar o echipă mixtă formată din 50 de experți veterinari desfășoară o amplă acțiune de control în zonă, informează joi Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), transmite Agerpres.

Din echipa mobilizată în județul Brăila fac parte inclusiv directori ai direcțiilor sanitare veterinare din patru județe. Acțiunea urmărește evaluarea situației epidemiologice din teren și identificarea tuturor animalelor susceptibile la boală.

Obiectivul principal este limitarea și eradicarea bolii, prin aplicarea unor măsuri clare și ferme, cu sprijinul autorităților locale, al fermierilor și al instituțiilor partenere.

„Am decis mobilizarea în teren a echipelor noastre de experți din patru județe, inclusiv București, pentru a limita răspândirea virusului. Protecția efectivelor sănătoase de ovine este prioritatea noastră numărul 1. În următoarele două zile suntem pe teren în județul Brăila pentru că trebuie să verificăm foarte clar mișcările de animale și gradul de conformare cu măsurile pe care le-am impus. Situația epidemiologică impune intervenție rapidă, fermă și coordonată. Le mulțumim fermierilor care au sesizat apariția semnelor clinice compatibile cu variola ovină și caprină. Au acționat responsabil. Vom reveni cu detalii la finalul acestei acțiuni”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, citat într-un comunicat.

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Potrivit informațiilor preliminare transmise de la nivel local, patru stâne sunt afectate, acestea având un efectiv total de 1.562 de ovine.

DSVSA Brăila a fost notificată de mai mulți proprietari de ovine din Măxineni, care au observat la animale semne clinice compatibile cu variola ovină și caprină.

Patru proprietari de ovine din localitate s-au adresat medicului veterinar de liberă practică. În prezența medicului veterinar oficial din cadrul DSVSA Brăila au fost prelevate probe de la animalele suspecte.

Probele au fost transmise către Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA) București, unde analizele de laborator au confirmat prezența virusului variolei ovine și caprine.

Printre semnele clinice observate la animalele afectate s-au numărat secreții oculare și nazale, precum și leziuni și noduli la nivelul pielii, manifestări compatibile cu această boală virală.

ANSVSA, prin specialiștii săi și împreună cu structurile teritoriale, monitorizează permanent situația epidemiologică din județul Brăila și din județele învecinate, pentru prevenirea extinderii bolii.

De asemenea, sunt intensificate controalele privind circulația și transportul ovinelor și caprinelor, pentru prevenirea mișcărilor ilegale de animale, considerate una dintre principalele căi de răspândire a bolilor infectocontagioase.

ANSVSA subliniază că majoritatea crescătorilor de ovine și caprine respectă legislația și colaborează cu medicii veterinari și cu autoritățile.

Variola ovină și caprină este o boală virală foarte contagioasă care afectează ovinele și caprinele și necesită intervenția rapidă a autorităților sanitar-veterinare pentru limitarea și eradicarea focarelor.