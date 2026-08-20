Grătarul rămâne unul dintre cele mai iubite ritualuri culinare ale românilor. Fie că este organizat în curte, la iarbă verde sau pe terasa casei, meniul începe aproape întotdeauna cu un preparat care nu lipsește de pe jar: cârnații.

În acest context, Grătărescu de la Cris-Tim a fost desemnat Votat Produsul Anului 2026, la categoria Cârnați, o distincție acordată în urma votului consumatorilor. Premiul reflectă aprecierea publicului pentru produsele care se remarcă prin inovație, atractivitate, intenție de cumpărare și satisfacția oferită după consum.

Creat special pentru prepararea pe grătar, Grătărescu mizează pe câteva caracteristici care îl recomandă pentru acest tip de gătire: este realizat din carne fragedă de porc, condimentat cu boabe de muștar și usturoi, învelit în maț natural și afumat cu fum natural de lemn de fag, combinație care îi oferă textura și aroma specifice unui grătar reușit.

Dincolo de gust, unul dintre avantajele acestui produs este versatilitatea. Deși este asociat în mod firesc cu mesele în aer liber, poate fi integrat în numeroase preparate, de la rețete rapide pentru cină până la platouri pentru întâlniri cu familia și prietenii.

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Șapte combinații care îl pun în valoare

Cârnați Grătărescu cu cartofi zdrobiți și cheddar, totul făcut pe grill

Cartofii fierți în prealabil se zdrobesc ușor și se pun direct pe grill, unde capătă o crustă crocantă. Alături se rumenesc cârnații Grătărescu, iar spre final se adaugă cheddar, lăsat să se topească peste cartofi.

Pentru un plus de prospețime, preparatul poate fi completat cu ceapă verde, pătrunjel și un sos de iaurt cu usturoi. Se servește direct pe un platou, astfel încât fiecare să-și ia câte o porție.

Hot dog cu ceapă caramelizată și castraveți murați

Hot dog-ul poate deveni mult mai interesant dacă este construit în jurul unui cârnat bine rumenit pe grătar.

Într-o chiflă ușor prăjită se pun cârnații Grătărescu, apoi ceapă caramelizată, castraveți murați și muștar cu boabe. Pentru cine preferă gusturile mai intense, se poate adăuga și un sos picant.

Tacos cu Grătărescu

Tacos-ul este o altă variantă prin care cârnații de grătar pot ieși din rețeta obișnuită.

Cârnații rumeniți se feliază și se pun în tortilla caldă, alături de varză roșie sau albă, ceapă roșie, ardei copți și un sos cremos. Câteva picături de lime și coriandru proaspăt schimbă complet preparatul.

Este o rețetă potrivită pentru o masă în care fiecare își construiește propriul taco, după gust.

Loaded fries cu Grătărescu

Cartofii prăjiți sau copți devin baza unui preparat de împărțit la masă. Peste ei se adauga carnati taiati felii, cheddar topit, ceapă verde și jalapeño.

La final se adaugă un sos de usturoi, sos de iaurt sau ketchup picant.

Este o variantă de „loaded fries” adaptată grătarului de vară și poate fi servită direct într-un platou mare, din care să se înfrupte toată gașca.

Pizza pe grătar cu Grătărescu

Și pizza poate ajunge pe grătar. Pe un blat subțire se întinde sos de roșii, se adaugă mozzarella, felii de cârnați Grătărescu, ardei și ceapă roșie, apoi pizza se pune pe grill până când blatul devine crocant, iar brânza se topește.

La final, câteva frunze de busuioc proaspăt și un strop de ulei de măsline completează preparatul.

Wrap cu legume și sos de iaurt

Pentru o variantă mai ușoară, cârnații feliați pot fi combinați cu salată verde, ardei copți, ceapă roșie și un sos pe bază de iaurt, într-o lipie caldă.

Sausage roll cu Grătărescu

Una dintre cele mai simple reinterpretări este inspirată de celebrul sausage roll. Cârnatul se învelește în aluat foietaj, se unge cu ou și se coace până când aluatul devine auriu și crocant.

Pentru un plus de gust, poate fi servit cu muștar, un sos de iaurt cu usturoi sau un sos ușor picant. Este genul de preparat care poate fi pus în mijlocul mesei și împărțit cu prietenii.

Indiferent dacă sunt serviți într-un preparat tradițional sau într-o rețetă reinterpretată, cârnații rămân printre produsele care adună oamenii în jurul mesei. Distincția Grătărescu – Votat Produsul Anului 2026 la categoria Cârnați confirmă aprecierea consumatorilor, iar versatilitatea produsului îl face potrivit atât pentru grătarul clasic de weekend, cât și pentru preparatele de zi cu zi.

Studiu realizat online, de Treetz Sprl, între 19 martie și 10 mai 2026, pe 26 de categorii. Eșantionul total al studiului a fost de 5.696 respondenți din mediul urban, peste 18 ani. În categoria „Cârnați”, eșantionul a fost de 1.100 respondenți. Criteriile de evaluare au fost: inovație, atractivitate, intenție de cumpărare și satisfacție. Produsele câștigătoare au fost votate de consumatori dintre produse similare din categorie. Detalii pe www.produsulanului.com.