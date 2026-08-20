Femeia care și-a ucis socrii cu un preparat otrăvit, condamnată la închisoare pe viață. Procurorii cer să nu poată fi eliberată condiționat

O femeie din Australia care și-a ucis socrii și o mătușă cu un preparat otrăvit a fost condamnată la închisoare pe viață, însă procurorii cer ca aceasta să nu poată fi eliberată condiționat, transmite MEDIAFAX.

Faptele au avut loc în 2023. Erin Patterson, în vârstă de 51 de ani, le-ar fi servit socrilor săi și mătușii sale un Beef Wellington preparat din mușchi de vită, în care ar fi adăugat ciuperci otrăvitoare, cunoscute sub denumirea de „Buretele viperei”, potrivit AFP, citată de France24.

Femeia a fost găsită vinovată anul trecut pentru cele trei crime. Ea a fost condamnată și pentru tentativa de omor asupra unchiului soțului său. Bărbatul, pastor într-un orășel, a supraviețuit după ce a consumat din preparatul otrăvit, însă a petrecut mai multe săptămâni în spital.

În cadrul unei ședințe de judecată de două zile, desfășurată la Melbourne și încheiată joi, Erin Patterson a încercat să obțină anularea condamnării pentru cele trei crime. Procurorii au cerut însă ca femeia să rămână în închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate.

Judecătorul a menținut condamnarea la închisoare pe viață, dar a stabilit că femeia va putea solicita eliberarea condiționată după 33 de ani, când va avea 83 de ani.

Motivul invocat pentru stabilirea acestei perioade este că o mare parte din detenție ar urma să fie executată în izolare, pe fondul notorietății cazului.

Procurorii au contestat însă argumentul potrivit căruia Erin Patterson ar urma să petreacă „mulți ani de acum înainte” în izolare, susținând că probele nu susțin această afirmație.

Infracțiunile comise de femeie au implicat „trădare” și au reprezentat „cel mai grav tip de infracțiune”, au susținut procurorii în fața Curții de Apel din Melbourne.

Procurorii cer închisoare pe viață fără eliberare condiționată

Procurorul general Brendan Kissane le-a declarat judecătorilor că Erin Patterson ar trebui condamnată la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate.

„În opinia noastră, o pedeapsă de 33 de ani pentru această infracțiune este în mod evident insuficientă. De fapt, susținem că, pentru această infracțiune, pârâta ar trebui condamnată la închisoare pe viață fără drept la eliberare condiționată”, a declarat acesta în timpul ședinței de judecată.

Kissane a recunoscut că este o cerere dură, însă a argumentat că severitatea acesteia este „impusă de natura infracțiunii în acest caz”.

„Crimele cu ciuperci”

Anul trecut, procesul lui Erin Patterson a atras la tribunalul din orașul rural Morwell realizatori de podcasturi, echipe de filmare și pasionați de cazuri de criminalitate reală.

Un public numeros, din Statele Unite până în India, a urmărit evoluția procesului și fiecare întorsătură a cazului, pe care mulți l-au numit „crimele cu ciuperci”.

Motivul pentru care femeia și-a ucis socrii rămâne însă necunoscut.