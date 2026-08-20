Cris-Tim a obținut un profit de 63,6 milioane de lei în primul semestru din 2026, în creștere cu 34%

Cris-Tim Family Holding a obținut un profit net de 63,6 milioane de lei în primul semestru din 2026, în creștere cu 34% față de aceeași perioadă din 2025, potrivit raportului transmis joi Bursei de Valori București, transmite Agerpres.

Veniturile companiei au ajuns la 567,4 milioane de lei, în creștere cu 6% față de primul semestru al anului trecut.

Performanța a fost susținută în principal de evoluția segmentului Mezeluri, principala activitate a companiei. Acesta a înregistrat venituri de 503,6 milioane de lei, cu 7% mai mult față de S1 2025.

Segmentul Ready Meals a generat venituri de 55,7 milioane de lei, în scădere cu 2% față de anul precedent.

„Performanţa a fost susţinută de creşterea continuă a segmentului principal de business al companiei, Mezeluri, care a avansat cu 7% faţă de anul precedent, până la 503,6 milioane de lei, în timp ce segmentul Ready Meals a generat venituri de 55,7 milioane de lei, în scădere cu 2% faţă de anul precedent. Profitabilitatea a continuat să crească într-un ritm semnificativ mai accelerat decât veniturile, EBITDA majorându-se cu 28% comparativ cu anul anterior, până la 110,7 milioane de lei, iar profitul net a înregistrat un avans de 34% faţă de S1 2025, până la 63,6 milioane de lei”, se precizează în documentul citat.

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Segmentul Mezeluri reprezintă aproximativ 89% din veniturile totale. Evoluția acestuia a fost susținută de creșterea vânzărilor în ambele trimestre, în timp ce prețul mediu de vânzare pe tonă a rămas relativ stabil față de S1 2025.

În cazul segmentului Ready Meals, care reprezintă aproximativ 10% din veniturile totale, volumele de vânzări au scăzut cu 8% față de anul precedent. În schimb, prețul mediu de vânzare pe tonă a crescut cu 7%, evoluție pusă pe seama unui mix de produse mai favorabil.

Cheltuielile cu materiile prime au scăzut cu peste 6%

Cris-Tim a raportat și o îmbunătățire a eficienței bazei de costuri în prima jumătate a anului.

„Din perspectiva operaţională, cea mai importantă evoluţie din prima jumătate a anului 2026 a fost îmbunătăţirea eficienţei bazei noastre de costuri, în timp ce activitatea a continuat să crească. Cheltuielile cu materiile prime, consumabilele şi mărfurile au scăzut cu peste 6%, în pofida vânzărilor mai ridicate, ponderea acestora în venituri reducându-se de la 56,8% la 50,2%. Această evoluţie reflectă nu numai condiţiile favorabile de piaţă, ci şi impactul optimizării achiziţiilor, al gestionării furnizorilor, al eficienţei producţiei şi al unui mix de produse mai bun. În acelaşi timp, am continuat să investim în oamenii, brandurile şi capacităţile noastre de producţie”, a precizat Răzvan Furtună, CFO al Cris-Tim Family Holding, în comunicat.

EBITDA companiei a crescut cu 28%, până la 110,7 milioane de lei, în timp ce profitul net a avansat cu 34%, la 63,6 milioane de lei.

La 30 iunie 2026, datoria netă a companiei era de 116 milioane de lei, aceasta reflectând în principal acumularea sezonieră de stocuri și investițiile realizate în prima jumătate a anului.