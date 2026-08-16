Psyllium, o fibră alimentară folosită de mult timp pentru reglarea tranzitului intestinal, este promovat intens pe rețelele sociale drept „Ozempicul naturii”. Comparația este însă înșelătoare: suplimentul poate favoriza senzația de sațietate, dar nu acționează precum medicamentele din clasa GLP-1 și nu are efecte comparabile asupra greutății corporale.

Psyllium este obținut din semințele plantei Plantago ovata, cultivată în special în Asia de Sud. Produsul se găsește sub formă de coji, pudră, granule sau capsule și este bogat în fibre solubile.

În contact cu apa, fibrele formează un gel care își mărește volumul în tubul digestiv. Acesta contribuie la înmuierea și creșterea volumului scaunului, motiv pentru care psyllium este folosit în special împotriva constipației.

Poate crește senzația de sațietate

Gelul format de fibre poate încetini trecerea alimentelor prin sistemul digestiv. Din acest motiv, unele persoane se pot simți sătule pentru o perioadă mai lungă după administrare. De aici a apărut și comparația cu medicamentele GLP-1. Asemănarea se limitează însă în mare parte la senzația de sațietate.

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Psyllium acționează mecanic, prin absorbția apei și formarea gelului. Semaglutida acționează farmacologic asupra receptorilor GLP-1, influențând apetitul, aportul alimentar și nivelul glicemiei. În plus, Ozempic este autorizat în Uniunea Europeană pentru tratarea adulților cu diabet de tip 2 insuficient controlat. Medicamentul cu semaglutidă autorizat pentru managementul greutății este Wegovy, administrat numai la indicația și sub supravegherea medicului, potrivit Agenției Europene pentru Medicamente.

Ce arată studiile despre slăbit

Dovezile disponibile nu confirmă că psyllium produce o scădere semnificativă a greutății. O analiză publicată în 2020, care a reunit 22 de studii clinice randomizate, nu a identificat efecte semnificative asupra greutății corporale, indicelui de masă corporală sau circumferinței taliei.

Diferența medie față de grupurile de control a fost de numai 0,28 kilograme, fără semnificație statistică. Cercetătorii au concluzionat că suplimentarea cu psyllium nu poate fi considerată o metodă eficientă de slăbit pe baza datelor analizate. Studiul este disponibil în baza PubMed.

Psyllium poate avea un rol indirect într-un program de control al greutății dacă ajută la creșterea aportului de fibre și a sațietății. Acest lucru nu îl transformă însă într-un înlocuitor pentru alimentația echilibrată, activitatea fizică sau tratamentele medicale prescrise persoanelor cu obezitate.

Posibile beneficii pentru colesterol și glicemie

Beneficiile mai bine documentate privesc sănătatea digestivă și anumiți indicatori metabolici. O analiză din 2018, realizată pe baza a 28 de studii, a constatat că administrarea unei doze medii de aproximativ 10 grame de psyllium pe zi, timp de cel puțin trei săptămâni, a fost asociată cu reducerea colesterolului LDL, a colesterolului non-HDL și a apolipoproteinei B. Participanții aveau valori normale sau ridicate ale colesterolului. Rezultatele au fost publicate în American Journal of Clinical Nutrition.

O altă analiză, publicată în 2024, a indicat scăderi ale glicemiei pe nemâncate și hemoglobinei glicozilate, în special în studiile care au inclus persoane cu diabet de tip 2 sau probleme metabolice. Rezultatele nu înseamnă însă că psyllium poate înlocui medicamentele pentru diabet.

Apa este esențială

Psyllium trebuie consumat întotdeauna cu suficient lichid și potrivit instrucțiunilor de pe ambalaj. Produsul absoarbe rapid apa, iar administrarea incorectă poate provoca dificultăți la înghițire sau poate agrava o eventuală obstrucție intestinală.

Cantitatea de fibre trebuie crescută treptat. O introducere bruscă poate provoca gaze, balonare și modificări ale tranzitului, efecte care se ameliorează de obicei după câteva zile, potrivit serviciului britanic de sănătate NHS. Persoanele care au dificultăți la înghițire, dureri abdominale însoțite de greață sau vărsături, suspiciune de blocaj intestinal ori modificări persistente ale scaunului trebuie să solicite sfatul unui medic.

Psyllium poate influența și absorbția unor medicamente, inclusiv tratamente pentru diabet, inimă sau afecțiuni neurologice. Persoanele aflate sub tratament trebuie să întrebe medicul sau farmacistul dacă administrarea trebuie făcută la distanță de celelalte produse.

Astfel, produsul rămâne o sursă utilă de fibre, cu beneficii potențiale pentru tranzit, colesterol și controlul glicemiei. Nu este însă un „Ozempic natural” și nici un produs-minune pentru slăbit.