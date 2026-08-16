Apariția mugurilor în cartofii dulci nu înseamnă automat că trebuie să-i arunci. Dacă rădăcina este încă tare și nu prezintă semne de alterare, aceasta poate fi consumată în siguranță.

Regula este diferită față de cea aplicată cartofilor obișnuiți. Aceștia fac parte din familia solanaceelor și pot acumula glicoalcaloizi atunci când încolțesc sau devin verzi. În cantități ridicate, compușii respectivi pot fi toxici.

Cartofii dulci aparțin însă unei alte familii botanice. Prin urmare, ei nu prezintă același risc asociat glicoalcaloizilor, explică Food Republic.

Înainte de preparare, mugurii pot fi rupți cu mâna sau îndepărtați cu ajutorul unui cuțit. Cartoful dulce ar trebui și curățat de coajă. În jurul locurilor din care au apărut mugurii se poate forma un strat tare, cu o textură neplăcută. După îndepărtarea acestor zone, cartoful poate fi fiert, copt sau gătit la fel ca unul proaspăt. Totuși, nu este recomandat să fie lăsat să încolțească prea mult. Mugurii folosesc apa și substanțele nutritive din rădăcină, iar aceasta devine treptat uscată, fibroasă și lipsită de gust.

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Când trebuie să-l arunci

Cartoful dulce trebuie aruncat dacă prezintă mucegai, scurgeri de lichid, un miros acru sau o consistență foarte moale și zbârcită. Un exemplar ușor cauciucat poate fi încă sigur, dar calitatea sa culinară va fi mult mai slabă.

Pentru prevenirea încolțirii, cartofii dulci trebuie păstrați într-un loc răcoros, uscat, întunecos și bine aerisit. O pungă de hârtie așezată într-un dulap este o variantă potrivită. Nu trebuie depozitați lângă aragaz, deasupra frigiderului sau în bătaia directă a soarelui.

Nici păstrarea în frigider nu este recomandată. Temperaturile prea scăzute pot modifica structura cartofilor dulci, afectându-le gustul și textura. USDA recomandă depozitarea lor într-un spațiu uscat, la temperaturi mai ridicate decât cele din frigider. Prin urmare, câțiva colți nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Criteriul decisiv este starea cartofului dulce: dacă rămâne tare, nu miroase neplăcut și nu are mucegai, poate fi curățat și gătit.