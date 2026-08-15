Coca-Cola este vândută aproape în întreaga lume, dar nu a eliminat băuturile locale. Unele au fost create de guverne, altele de mici antreprenori, iar rețetele lor includ plante medicinale, măceșe, ghimbir, citrice rare sau chiar prebiotice.

CNN a selectat opt băuturi independente care seamănă cu o cola clasică, dar au gusturi și povești complet diferite.

Kofola, băutura creată în Cehoslovacia comunistă

Kofola a apărut în timpul Războiului Rece, după ce statul cehoslovac le-a cerut specialiștilor de la United Pharmaceutical Works să dezvolte o băutură autohtonă care să concureze cu produsele occidentale. Rețeta secretă conține 14 extracte din plante și fructe, dar și cafeină. Printre ingredientele cunoscute se numără zmeura, murele, căpșunele, scorțișoara, lemnul-dulce, caramelul, merele, cireșele și coaja de portocală.

Kofola are un gust mai pronunțat de plante decât Coca-Cola. Potrivit producătorului, conține cu 30% mai puțin zahăr și nu are acid fosforic. Băutura a supraviețuit căderii regimului comunist și continuă să fie populară în Cehia și Slovacia.

Cockta, alternativa fără cafeină din Slovenia

Cockta a fost creată în 1952 de Emerik Zelinka, profesor de chimie la Universitatea din Ljubljana, în fosta Iugoslavie. Un an mai târziu, băutura era deja îmbuteliată și promovată ca produs național. Rețeta conține 11 plante și condimente, printre care rodie, lămâie și portocală. Aroma principală provine însă din măceșe. Cockta nu conține cafeină și are un gust acrișor, citric și floral.

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După o perioadă dificilă în anii care au urmat destrămării Iugoslaviei, marca și-a revenit. În prezent, băutura este distribuită în 18 țări, inclusiv în Statele Unite.

Ojaja Cola, băutura cu rădăcini regale din Nigeria

Ojaja Cola a fost lansată în februarie 2026 și este proiectul lui Ooni Adeyeye Enitan Ogunwusi Ojaja al II-lea, conducător tradițional și lider spiritual al poporului yoruba. Băutura este fabricată din ingrediente provenite din Nigeria. Rețeta conține nuci de cola, care furnizează cafeină în mod natural, și ghimbir, care îi oferă o notă picantă.

Inițiatorul proiectului prezintă Ojaja Cola nu doar ca pe o băutură, ci și ca pe un simbol al producției locale și al dezvoltării industriale nigeriene.

Cunnington Cola, creată pentru combinația preferată a argentinienilor

Povestea brandului Cunnington începe în secolul al XIX-lea, cu o formulă de apă tonică inventată după o călătorie în India. Drepturile de producție au ajuns ulterior în Argentina, iar Cunnington Cola a fost lansată în 2008. Băutura este descrisă ca fiind mai puțin dulce și mai puțin acidulată decât Coca-Cola. Păstrează și câteva note de apă tonică.

Un avantaj important pentru consumatorii argentinieni este faptul că poate fi combinată cu Fernet. Din cele două băuturi se obține „Fernandito”, amestec considerat neoficial una dintre băuturile naționale ale Argentinei.

Toba Toba Cola, siropul produs pe o insulă japoneză

Toba Toba Cola este produsă pe insula Kikaijima, situată la aproximativ 386 de kilometri de Japonia continentală. Rețeta combină nucile de cola cu citricele locale shiiku, zahăr brun nerafinat și 14 condimente, unele măcinate manual. Produsul este comercializat sub forma unui sirop. Poate fi amestecat cu apă minerală carbogazoasă, dar și cu ceai, lapte, vin, bere sau whisky.

Numele Toba Toba provine din dialectul insulei și poate fi tradus prin „entuziasmat”, „înălțat” sau „bucuros”.

Brio Chinotto, gustul Italiei mutat în Canada

Brio Chinotto a apărut la Toronto în 1959. Imigranții italieni doreau să recreeze băutura Chinotto, produsă în Italia din anii 1930 și inspirată de fructul citric cu același nume. Ei au importat extractul și au realizat o băutură de culoarea unei cola, dar cu un gust dulce-amărui, comparat cu cel al Campari. Aroma puternică împarte consumatorii, însă marca a devenit foarte populară.

Brio Chinotto este disponibilă în prezent în toate provinciile Canadei și este considerată una dintre băuturile reprezentative pentru Toronto.

Bobby Cola, varianta australiană cu prebiotice

Bobby Cola a fost lansată în Australia în 2021 de Kristian Johannsen, după o investiție inițială de 60.000 de dolari. Rețeta a fost construită pentru consumatorii care caută băuturi cu mai puțin zahăr. O doză conține opt grame de zahăr și 44 de calorii. Băutura are prebiotice, nu conține cafeină, conservanți sau arome artificiale, iar gustul este completat cu eritritol.

Bobby Cola se găsește în aproximativ 3.500 de magazine din Australia și Noua Zeelandă. Gustul este descris ca fiind mai ușor și mai puțin siropos decât cel al unei cola tradiționale.

Salaam Cola, băutura care finanțează proiecte umanitare

Salaam Cola a fost lansată în 2023 de antreprenoarea britanică Aykiz Shah, care a pregătit primele loturi în propria bucătărie. Băutura este certificată halal, iar producția a fost extinsă ulterior în Turcia. În primele 16 luni, produsul a ajuns în 18 țări, iar după trei ani era vândut pe 34 de piețe. Compania promite să direcționeze 10% din profit către proiecte umanitare realizate împreună cu organizația britanică Muslims in Need.

Salaam Cola are arome de plante, condimente calde și citrice. Un jurnalist gastronomic i-a comparat gustul cu cel al unui „con de pin dulce”, o descriere care sugerează caracterul puternic și neobișnuit al băuturii.

Cele opt produse arată că piața mondială a băuturilor de tip cola nu este definită doar de mărcile americane. Ingredientele locale, istoria politică, identitatea culturală și proiectele sociale pot transforma o băutură carbogazoasă într-un produs profund legat de locul în care a fost creat.

România a avut Quik Cola, dar băutura nu se mai vinde azi.