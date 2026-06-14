Piața berii fără alcool crește constant în Europa, pe fondul schimbării obiceiurilor de consum și al interesului tot mai mare pentru produse care combină gustul cu un stil de viață echilibrat. În România, segmentul este încă la început, însă tot mai mulți producători locali explorează această direcție.

Pardon Brewery, microberărie artizanală fondată în 2018 de trei asociați, a lansat recent Carpathia fără alcool, prima bere artizanală fără alcool certificată ecologic din România. Producătorul din Lerești, județul Argeș, spune că dezvoltarea unui astfel de produs presupune provocări tehnice, logistice și financiare semnificative, mai ales atunci când este realizat în loturi mici și cu ingrediente certificate ecologic.

Într-un interviu acordat G4Food, Daniel Pană, General Manager și berar la Pardon Brewery, vorbește despre procesul de producție al unei beri artizanale fără alcool, schimbările pe care le observă în comportamentul consumatorilor și locul pe care îl poate ocupa o microberărie locală într-o piață dominată de volume mari și competiție pe preț.

Prima bere artizanală fără alcool certificată ecologic din România

G4Food: Cum a apărut ideea unei beri artizanale fără alcool și de ce ați ales să mergeți pe zona ecologică?

Daniel Pană: Aveam deja Carpathia cu alcool, dezvoltată în parteneriat cu Fundația Conservation Carpathia, și vedeam tot mai mult interes pentru bere fără alcool. Dar pentru noi nu era suficient să lansăm o alternativă doar pentru că există un trend, am vrut ca varianta fără alcool să fie o bere în sine, cu gust bun și aceeași grijă pentru ingrediente.

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Așa am ajuns la Carpathia fără alcool. Este prima bere artizanală fără alcool certificată ecologic din România, iar Pardon are acum în gama Carpathia ambele variante, construite după aceeași exigență.

Pentru noi a contat ca produsul nou să păstreze direcția Carpathia: rețetă simplă, ingrediente atent alese, grijă pentru proces și o legătură clară cu respectul pentru natură. Carpathia fără alcool este pentru momentele în care vrei gustul și ritualul unei beri, dar vrei să rămâi prezent, să lucrezi sau să continui ziua fără alcool.

„O bere fără alcool bună nu se obține doar scoțând alcoolul din ecuație”

G4Food: Cât de dificil este, tehnic, să obții o bere fără alcool care să păstreze gustul și textura unei beri clasice?

Daniel Pană: Este destul de dificil, mai ales când vorbim despre o bere artizanală pe care vrem să o păstrăm nefiltrată și nepasteurizată, așa cum sunt berile noastre. La o bere fără alcool, provocarea este să păstrezi cât mai mult din gust, textură și senzația de bere adevărată, chiar dacă alcoolul lipsește sau este redus la minimum.

Pentru noi, procesul începe de la alegerea materiilor prime și continuă cu fiecare etapă: pregătire, fermentare, maturare, păstrare și îmbuteliere. Toate trebuie controlate foarte atent. O bere fără alcool bună nu se obține doar scoțând alcoolul din ecuație, trebuie gândită de la început în așa fel încât să aibă echilibru, prospețime și corp.

Diferențele dintre berea artizanală fără alcool și cea industrială

G4Food: Ce diferențiază concret o bere artizanală fără alcool de una industrială?

Daniel Pană: În cazul nostru, diferența începe chiar de la locul în care este făcută berea. Pardon este produsă la Lerești, în județul Argeș, cu apă de munte de la baza Masivului Iezer-Păpușa, iar apa este cel mai important ingredient din întreg procesul.

Carpathia fără alcool este o bere artizanală, nefiltrată și nepasteurizată, produsă cu ingrediente certificate ecologic. Asta înseamnă că păstrează mai mult din caracterul natural al berii, dar are nevoie și de condiții mai atente de păstrare și distribuție.

O bere industrială este gândită, de obicei, pentru volume mari, termen lung de valabilitate și distribuție cât mai largă. Noi lucrăm altfel: punem accent pe proces, pe prospețime și pe locurile în care ajunge berea.

Provocările utilizării ingredientelor certificate ecologic

G4Food: Cât de complicat este să lucrezi exclusiv cu ingrediente certificate ecologic în România?

Daniel Pană: Este complicat, în primul rând pentru că piața materiilor prime ecologice este mai restrânsă. Nu ai aceeași flexibilitate ca atunci când lucrezi cu ingrediente convenționale. Trebuie să cauți furnizori certificați, să verifici disponibilitatea, să planifici mai bine stocurile și să te asiguri că poți produce constant, fără să faci compromisuri.

Într-o microberărie, planificarea contează enorm. Dacă un ingredient nu este disponibil când ai nevoie de el, nu poți înlocui pur și simplu cu altceva și să spui că produsul rămâne același. Pentru o bere ecologică, trasabilitatea și consecvența sunt foarte importante.

G4Food: Observați o schimbare în comportamentul consumatorilor când vine vorba despre alcool și alternativele fără alcool?

Daniel Pană: Da, vedem o schimbare, chiar dacă este încă la început. Oamenii sunt mai atenți la ce beau, la context, la cum se simt după. Nu mai este vorba doar despre „beau sau nu beau alcool”, ci despre alegerea potrivită pentru momentul respectiv.

Sunt oameni care fac sport, oameni care vor să fie prezenți la o întâlnire sau la un eveniment, dar care vor în continuare gustul și ritualul unei beri. Pentru ei, o bere fără alcool bine făcută are mult sens.

România este încă la început pe piața berii artizanale fără alcool

G4Food: Cum arată piața berii artizanale fără alcool în România, comparativ cu alte țări europene?

Daniel Pană: În România suntem încă la început. În alte țări europene, berea fără alcool este deja mult mai prezentă și mai acceptată, inclusiv în segmentul artizanal. La noi, abia începe să se formeze acest obicei de consum.

Cred că sunt două lucruri care trebuie să crească în același timp: curajul producătorilor de a face produse fără alcool de calitate și disponibilitatea consumatorilor de a alege gustul și calitatea.

G4Food: Retailul mare este dominat de volume și preț. Cum reușește o microberărie locală să își găsească locul într-o astfel de piață?

Daniel Pană: O microberărie nu poate concura cu producătorii mari pe volum și preț și nici nu cred că acesta trebuie să fie scopul. Locul nostru se construiește prin calitate, prin consecvență și prin relația cu oamenii care aleg produsul.

Pardon este berea care nu stă pe raft. Pentru noi, important este ca sticlele să ajungă în locuri în care pot fi păstrate corect și în care oamenii înțeleg ce beau.

Costurile ascunse ale unei beri fără alcool produse în loturi mici

G4Food: Ce presupune, financiar și logistic, dezvoltarea unei beri fără alcool într-o microberărie?

Daniel Pană: Presupune multă planificare și foarte multă atenție la detalii. În funcție de metoda de producție, investițiile pot fi diferite.

Financiar, ingredientele ecologice sunt mai scumpe, producția în loturi mici are costuri mai mari, iar logistica este mai complicată. Berea trebuie păstrată corect, transportată corect și vândută în locuri unde condițiile sunt potrivite.

G4Food: Există planuri pentru alte stiluri de bere fără alcool sau pentru extinderea gamei ecologice?

Daniel Pană: Da, ne dorim să extindem gama, dar fără să grăbim lucrurile. La Pardon, ne place să creștem pas cu pas. Testăm, ajustăm, ascultăm reacțiile oamenilor și abia apoi mergem mai departe.

Pentru noi, important este ca fiecare produs nou să aibă un motiv bun să existe.

„Berea fără alcool nu este o variantă de compromis”

G4Food: Dacă ar fi să demontați un singur mit despre berea fără alcool, care ar fi acela?

Daniel Pană: Aș demonta ideea că berea fără alcool este o variantă de compromis. Mult timp a fost privită așa, ca o alegere pe care o faci doar când „nu ai voie” să bei alcool.

O bere fără alcool poate fi o alegere foarte bună în sine, dacă este făcută cu grijă. Poate avea gust, prospețime și poate păstra ritualul unei beri, dar fără efectele alcoolului. Pentru noi, Carpathia fără alcool nu este o bere „mai puțin bere”, ci o bere pentru alte momente. O bere tulbure pentru o minte limpede: cu gust și prospețime, dar fără alcool.