Călătorii nu vor mai putea consuma alcool în gările din Germania. Deutsche Bahn, operatorul feroviar național, va introduce treptat interdicția în toate cele 5.400 de stații până la 15 octombrie 2026, într-o încercare de a crește siguranța și curățenia. Măsura nu se va aplica însă restaurantelor și barurilor din gări și nici consumului de alcool la bordul trenurilor, potrivit Euronews.

Interdicția va fi introdusă etapizat. În aproximativ 30 de gări, inclusiv în Köln, Hamburg și München, aceasta este deja în vigoare.

Gara Centrală din Berlin și stația Gesundbrunnen, alături de alte câteva gări, vor aplica măsura începând cu 1 septembrie, urmând ca până la 15 octombrie aceasta să fie extinsă la nivelul întregii rețele.

Decizia are la bază preocupările legate de siguranța angajaților și a pasagerilor.

„Am observat prea des că violența crește acolo unde se consumă prea mult alcool”, a declarat Evelyn Palla, CEO Deutsche Bahn.

Aceasta a amintit și un incident petrecut recent, în care un pasager aflat sub influența alcoolului ar fi lovit și lovit cu picioarele un agent de securitate în timpul unui control al biletelor. Angajatul a căzut pe ușa unui tren aflat în mișcare și a fost rănit.

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Ce se întâmplă dacă un călător nu respectă interdicția

Persoanele care consumă alcool în zonele în care interdicția este în vigoare vor putea fi obligate să părăsească gara.

În cazul încălcărilor repetate, Deutsche Bahn poate ajunge inclusiv la interzicerea permanentă a accesului persoanei respective în incinta stațiilor.

Alcoolul va putea fi consumat în continuare în restaurantele din gări și în trenuri

Interdicția nu înseamnă însă dispariția completă a alcoolului din sistemul feroviar german.

Barurile și restaurantele aflate în gări sunt exceptate, iar pasagerii vor putea transporta în continuare sticle sau doze de alcool închise, în bagaje sau în sacoșele de cumpărături.

De asemenea, măsura nu se aplică la bordul trenurilor. Băuturile alcoolice vor putea fi în continuare vândute și consumate, inclusiv în vagoanele-restaurant ale multor trenuri de lung parcurs.

Rețeaua feroviară germană are aproximativ 33.400 de kilometri și este tranzitată zilnic, în medie, de aproximativ 50.000 de trenuri. Potrivit diviziei de infrastructură a Deutsche Bahn, este cea mai mare rețea feroviară din Europa.