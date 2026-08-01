Delicii de neratat la Gheorghieni

Dacă în această vară drumurile vă duc prin Ținutul Secuiesc, atunci nu ocoliți orașul Gheorghieni. Acolo este unul dintre puținele locuri unde puteți gusta două delicii greu de găsit în alte zone!

În centrul orașului se află bistroul K&K. Denumirea de bistro, însă, este doar un fel de capcană pentru necunoscători. În realitate este vorba de un restaurant cu preparate diversificate și foarte rafinate.

Localul este amplasat într-o clădire istorică, ridicată pe la începutul secolului trecut. Interiorul este decorat cu mult bun-gust și îmbină aerul local cu modernismul. Dar ceea ce face localul de neratat este lista de bucate. Se pot servi toate categoriile de preparate, de la aperitive la deserturi.

Două categorii de preparate, însă fac faima restaurantului. Prima dintre ele cuprinde carnea preparată la grill sau barbeque. Chef-ul restaurantului, Andras Szigmond, deține mai multe trofee câștigate la competiții internaționale de profil. El ne-a explicat diferența dintre cele două tipuri de preparare: „ Cel mai important criteriu de diferențiere este temperatura de gătire. În timp ce un grill se prepară la temperaturi de peste 110°C, barbeque-ul se pregătește la temperaturi scăzute. În timp ce grill-ul se pretează pentru bucăți de carne mai subțiri și mai moi, care se pot prepara rapid în căldura directă, barbeque este mai subtil. Necesită o pregătire mai îndelungată, de ore, poate chiar câte o zi, la temperaturi scăzute și, uneori, la căldură indirectă. Pentru barbeque este necesară, de multe ori, și acoperirea, astfel încât să se prepare înăbușit.”

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În local puteți încerca diferența între același tip de carne preparată în cele două moduri diferite.

Supa armenească, piesa de rezistență a meniului

Piesa de rezistență a meniului, însă, o reprezintă supa armenească de Gheorghieni. Este un preparat pe care e puțin probabil să îl găsiți în alte locuri. Iar acasă, nici nu vă gândiți să îl preparați, căci vă lipsește ingredientul de bază, hurut (sau churut). Acesta se prepară artizanal, doar în zonă, iar „fabricarea” lui durează în jur de o lună. Și neapărat, vara!Dar să revenim la supă. Este realizată cu ciuperci (de preferință hribi), un fel de gnochi cu vită preparați artizanal și ingredientul secret, hurut. Acesta din urmă este pătrunjel macerat în lapte timp de aproape o lună, apoi fiert și uscat până devine un fel de pastă foarte tare.

În supă se mai adaugă pastă angajabour și morcovi. Gustul este unic și rămâne imprimat în memoria papilelor gustative. Cu certitudine cei care vor încerca această supă vor căuta apoi pretexte să revină la Gheorghieni.

Brânză maturată după standarde elvețiene

Un alt loc care nu ar trebui ratat de către gurmanzii în trecere prin Gheorghieni este ferma „Caritas – Centru de Dezvoltare Agro-rurală”.

Apărută acum aproape un sfert de secol, la inițiativa Composesoratului Arhiepiscopiei Romano-catolice de Alba Iulia, a fost, la început, o fermă didactică. Tineri fermieri învățau acolo cum trebuie îngrijite vacile și cum se pot valorifica mai bine produsele lor.

Între timp, un maestru elvețian s-a îndrăgostit de aceste locuri și le-a transmis câtorva specialiști de la fermă secretele unei brânze maturate la standarde elvețiene. Iar cei de la Gheorghieni au învățat bine lecția. Atât de bine încât brânza lor a câștigat trofee la concursuri internaționale de specialitate. Primul dintre ele, medalia de aur la World Chesse Awards de la Lisabona, în 2024.

Vizitatorii fermei pot vedea cum se prepară brânza, după metode tradiționale. Trebuie să spunem că se produc mai multe sortimente, care au perioade de maturare de patru, șapte sau chiar 12 luni. Unele dintre ele sunt „drese” și cu diverse plante aromatice, condimente sau hribi.

În total, sunt produse 15 sortimente diferite. Grea alegere pentru cei cu gusturi rafinate…

Există și un magazin de unde pot fi cumpărate pentru acasă brânzeturile preferate.

Iată doar două motive pentru a vizita Gheorghieni. Dar, dacă veți ajunge acolo, veți descoperi și multe altele. Și nu numai culinare. Peisajul din jur este absolut fermecător. Numeroasele pensiuni și resorturi oferă tuturor modalități plăcute de petrecere a unui concediu.