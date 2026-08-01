Un nou proiect regional dedicat promovării vinurilor, gastronomiei și destinațiilor turistice din România, Republica Moldova și Bulgaria va fi lansat în această toamnă sub brandul „Treasures of the East”. Inițiativa își propune să reunească producători din cele trei țări și să le ofere o platformă comună de promovare pe piețele internaționale.

Prima ediție a evenimentului va avea loc în perioada 2-4 octombrie, la Ramada Plaza Craiova, unde va fi organizat un showroom ce va reuni vinuri medaliate cu aur la Premiile de Excelență Vinul.ro, alături de produse alimentare tradiționale, brânzeturi, beri artizanale și alte specialități din cele trei state.

După evenimentul de lansare, proiectul va continua printr-o campanie internațională de promovare, care va include acțiuni de presă și evenimente dedicate piețelor externe. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul oficial al proiectului, Treasures of the East.

Organizatorii au pregătit atât o componentă destinată profesioniștilor din industrie, cât și activități dedicate publicului larg. Programul B2B va include conferințe, studii de caz, schimburi de experiență și sesiuni dedicate dezvoltării parteneriatelor transfrontaliere. În paralel, vizitatorii vor putea participa la degustări, cursuri introductive despre vin și concursuri.

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Data aleasă pentru desfășurarea evenimentului are și o semnificație simbolică. Pe 4 octombrie este marcată Ziua națională a gastronomiei și vinurilor din România, sărbătorită în prima duminică a lunii octombrie.

Potrivit inițiatorilor, proiectul a fost conceput după participarea la numeroase târguri și expoziții internaționale, unde producătorii din Europa de Est au constatat că, atunci când se prezintă individual, produsele lor sunt mai greu de remarcat în competiția cu țările cu tradiție și notorietate mai mare.

Prin conceptul „Treasures of the East”, organizatorii urmăresc să creeze o identitate comună pentru regiune și să promoveze împreună diversitatea vinurilor, gastronomia locală și destinațiile turistice din România, Republica Moldova și Bulgaria. Proiectul pune accent pe patrimoniul culinar și pe influențele culturale care definesc spațiul din sud-estul Europei, considerând că o abordare comună poate crește vizibilitatea internațională a producătorilor și poate genera noi oportunități comerciale și turistice.