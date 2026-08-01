O zi petrecută la mare nu trebuie să însemne chipsuri, gogoși și gustări luate la întâmplare. Nutriționistul Tania Fântână explică ce alimente rezistă câteva ore fără frigider, cum poți evita ronțăitul continuu și ce preparate merită alese la restaurantul de pe plajă.

Vacanța la mare vine la pachet cu multe tentații culinare, iar lipsa unui plan face ca, de cele mai multe ori, să mâncăm mai mult decât avem nevoie. Potrivit nutriționistului Tania Fântână, una dintre cele mai mari greșeli este să plecăm la plajă fără să luăm micul dejun, convinși că vom găsi ceva de mâncare la destinație.

Specialista recomandă un mic dejun care să conțină proteine și fibre, precum ouă cu pâine integrală și legume, iaurt grecesc cu ovăz și fructe sau un sandviș cu pâine integrală, brânză și șuncă de curcan. Astfel, senzația de foame apare mai târziu, iar tentația de a cumpăra chipsuri, covrigi sau biscuiți este mai ușor de controlat.

Ce gustări poți lua la plajă

Dacă nu ai o ladă frigorifică sau o geantă termoizolantă, alegerea alimentelor trebuie făcută și din perspectiva siguranței alimentare. Temperaturile ridicate favorizează dezvoltarea bacteriilor în produsele perisabile, avertizează Tania Fântână.

- articolul continuă mai jos -

Printre cele mai bune opțiuni pentru o zi la plajă se numără:

fructele întregi, precum merele, piersicile, nectarinele, prunele, perele sau bananele;

legumele care rezistă bine la temperatura camerei, cum sunt morcovii, castraveții, ardeii și roșiile cherry;

nucile și migdalele, porționate în cantități de 20-30 de grame;

crackers integrali;

batoanele proteice cu un conținut ridicat de proteine și puțin zahăr;

popcorn simplu, pregătit acasă.

În schimb, alimente precum carnea gătită, ouăle fierte, iaurturile, brânzeturile moi sau sandvișurile cu maioneză nu ar trebui păstrate ore întregi în căldură dacă nu sunt ținute la rece.

Cum eviți să mănânci toată ziua

Nutriționistul recomandă să existe o structură simplă a meselor: un mic dejun consistent, un prânz și una sau două gustări. De asemenea, este indicat să nu fie duse pe plajă pungi mari cu chipsuri sau biscuiți, deoarece acestea favorizează consumul fără să ne dăm seama de cantitate.

Apa ar trebui să rămână băutura principală pe parcursul zilei. Sucurile îndulcite, limonadele cu mult zahăr și alcoolul adaugă calorii fără să ofere sațietate și pot favoriza deshidratarea.

Ce alegi la restaurantul de pe plajă

Dacă iei masa la restaurant, Tania Fântână recomandă preparate simple: pește la grătar sau la cuptor, carne slabă, fructe de mare pregătite fără pane și multe legume. Pizza, pastele sau chiar un burger pot face parte din meniu, însă contează porția și modul de preparare.

În opinia specialistei, regula este una ușor de aplicat: alege o sursă de proteine, completează farfuria cu legume și adaugă o garnitură doar dacă îți este într-adevăr foame.

O zi echilibrată la mare

Ca exemplu de meniu, nutriționistul propune un mic dejun cu ouă și legume sau iaurt grecesc cu ovăz, un măr și o porție mică de migdale ca gustare, pește la grătar cu salată și cartof copt la prânz, iar după-amiază un fruct sau popcorn simplu. Ideea principală este să existe un plan alimentar realist, care să permită bucuria vacanței fără excese și fără probleme digestive.