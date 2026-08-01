Litoralul românesc are potențialul de a deveni una dintre destinațiile importante ale Europei, însă lipsa unei strategii coerente de promovare, investițiile insuficiente în marketing și colaborarea dificilă dintre autorități și mediul privat țin turismul pe loc. Într-un interviu acordat G4Food, Radu Tănase, director executiv HORA, spune că România trebuie să investească mai mult și mai inteligent în promovare, să dezvolte evenimente în extrasezon și să valorifice gastronomia, cultura și vinurile locale pentru a atrage turiști tot timpul anului.

Litoralul românesc are nevoie de investiții constante în promovare și de o strategie clară dacă își dorește să atragă mai mulți turiști români și străini, consideră Radu Tănase, director executiv al Organizației Patronale HORA.

Într-un interviu acordat G4Food, acesta a criticat bugetele reduse alocate promovării externe și lipsa unei viziuni pe termen lung.

„Mai bine mergem la două târguri și ieșim în evidență decât să împărțim același buget la 20 de târguri. Dacă tot investim, trebuie să fim memorabili și să continuăm promovarea până apar rezultatele”, a afirmat Tănase.

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Potrivit acestuia, promovarea unei destinații turistice funcționează după aceleași reguli ca lansarea unui produs privat: investițiile trebuie să fie consistente și constante, nu ocazionale.

Directorul executiv HORA spune că unul dintre blocajele majore îl reprezintă birocrația și procesul lent de luare a deciziilor.

„Cu cât o idee trece prin mai multe filtre, cu atât se pierde. Avem nevoie de mai puține vorbe și mai multă acțiune”, susține acesta.

Turismul nu poate însemna doar trei luni pe an

Radu Tănase consideră că litoralul românesc poate avea un sezon mult mai lung, însă acest lucru presupune investiții în infrastructură și organizarea unor evenimente culturale și de divertisment.

El spune că festivalurile de teatru, concertele, expozițiile și alte manifestări pot atrage turiști și în afara verii, însă este nevoie și de investiții în săli polivalente și centre expoziționale.

„Nu trebuie să vorbim doar despre litoral, ci despre întreg județul Constanța. Avem patrimoniu, gastronomie, vinuri, puncte gastronomice locale și comunități multiculturale care pot deveni atracții turistice”, a explicat reprezentantul HORA.

Turism gastronomic și oenologic, printre marile oportunități

În opinia sa, gastronomia și vinurile românești pot deveni motoare importante pentru dezvoltarea turismului.

„Putem aduce turiști din nordul Europei cărora să le arătăm lucruri care să îi impresioneze. Dar mediul privat nu poate face totul singur. Are nevoie de sprijin și de un cadru care să permită investițiile”, a spus acesta.

Totodată, Radu Tănase consideră că industria are nevoie de mai multă solidaritate și de o voce comună în dialogul cu autoritățile.

„Trebuie să începem să ne susținem unii pe alții. Ce este bine pentru mine astăzi trebuie să fie bine și pentru colegul meu mâine. Doar așa putem construi o industrie puternică”, afirmă directorul executiv HORA.

„Litoralul românesc este un diamant neșlefuit”

Întrebat cum descrie litoralul românesc în vara anului 2026, Radu Tănase a răspuns că este „frumos, dar puțin trist”.

„Este un diamant neșlefuit. Are un potențial extraordinar și, dacă va fi șlefuit cum trebuie, poate deveni o perlă a Europei. Avem infrastructură, avem plaje, avem stațiuni, avem tot ce ne trebuie. Acum trebuie să le punem la treabă”, a concluzionat acesta.