Bari continuă să atragă milioane de vizitatori, dar restaurantele din oraș se confruntă cu o situație mai puțin confortabilă: numărul turiștilor crește, în timp ce banii cheltuiți pe mâncare nu țin pasul cu acest ritm. În orașul din Puglia, tot mai mulți turiști sunt atenți la fiecare euro. Unii aleg să împartă aceeași porție de paste între mai multe persoane, în timp ce alții preferă să cumpere ingrediente din supermarket și să gătească în apartamentul închiriat. Potrivit Corriere della Sera, Bari a ajuns la aproximativ 2,3 milioane de înnoptări, însă restaurantele nu resimt această creștere printr-o majorare similară a încasărilor, notează Mediafax Italia.

O porție de paste, împărțită la masă

Într-o vacanță în Italia, o farfurie de paste sau o porție de orecchiette este, pentru mulți turiști, una dintre experiențele culinare pe care nu vor să le rateze. Totuși, prețurile îi determină pe unii vizitatori să își schimbe modul în care comandă.

Reprezentanții restaurantelor din Bari spun că au observat tot mai des situații în care grupuri de trei sau chiar mai multe persoane comandă o singură porție și o împart între ele. Este o soluție simplă pentru turiștii care vor să guste preparatele locale, dar fără să cheltuiască prea mult. „Este un fenomen pe care îl observăm de ani de zile și care a devenit o rutină”, a declarat Gianni Del Mastro, președintele Uniunii Horeca, citat de publicația italiană.

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Iar pentru un turist cu un buget limitat, diferența poate fi importantă. O porție de spaghetti sau de orecchiette poate costa în Bari aproximativ 14-18 euro, în timp ce unele preparate tradiționale ajung la aproximativ 20 de euro. Pentru o familie sau un grup de prieteni, o masă completă la restaurant poate deveni astfel una dintre cele mai mari cheltuieli ale unei zile de vacanță.

De ce au început turiștii să cumpere mâncare de la supermarket

O altă schimbare se vede în modul în care turiștii își aleg cazarea.

Apartamentele cu bucătărie au devenit o alternativă pentru cei care vor să reducă bugetul destinat meselor. În loc ca fiecare masă să fie luată la restaurant, turiștii pot cumpăra produse locale din supermarket și își pot pregăti singuri micul dejun, prânzul sau cina. Pentru un grup de mai multe persoane, diferența de cost poate fi considerabilă. O cină pregătită în apartament poate însemna paste, sos de roșii, brânzeturi, legume, pâine și fructe cumpărate din magazin, în locul mai multor feluri comandate la restaurant.

Pentru turiști, este și o modalitate de a combina două experiențe: să descopere gastronomia locală, dar să nu cheltuiască întregul buget al vacanței pe mâncare.

Restaurantele spun că bonul mediu a scăzut

Pentru restaurante, problema nu este doar faptul că se comandă mai puține preparate. Potrivit reprezentanților sectorului, a scăzut și suma cheltuită, în medie, de fiecare client.

Del Mastro oferă exemplul unui restaurant care în trecut putea încasa aproximativ 4.000 de euro de la 100 de clienți. Pentru același număr de persoane, în prezent încasările ar ajunge la aproximativ jumătate. În același timp, restaurantele se confruntă cu propriile cheltuieli: materiile prime, energia, salariile angajaților și chiriile reprezintă costuri care trebuie acoperite indiferent de cât comandă clienții. Astfel, un restaurant poate avea mese ocupate și totuși să înregistreze încasări mai mici decât în anii anteriori.

Bari atrage turiști, dar unde își cheltuiesc aceștia banii?

O explicație invocată de reprezentanții sectorului este schimbarea profilului turiștilor care ajung în oraș.

Potrivit lui Gianni Del Mastro, Bari primește tot mai mulți vizitatori care călătoresc cu companii aeriene low-cost și care au bugete mai mici pentru vacanță.În anii anteriori, susține reprezentantul Horeca, orașul ar fi atras într-o proporție mai mare turiști americani, germani sau ruși, considerați de operatorii din domeniu mai dispuși să cheltuiască pentru restaurante și servicii.

Indiferent de naționalitatea vizitatorilor, schimbarea este interesantă din punct de vedere gastronomic: o destinație poate avea restaurante pline, dar consumul efectiv poate fi mai redus dacă turiștii comandă mai puține preparate, împart porțiile sau aleg să gătească singuri.

Orecchiette, supermarketul sau cina la restaurant?

Pentru Bari, situația ridică o întrebare interesantă.

Orașul este una dintre principalele porți de intrare în Puglia și un punct de plecare pentru turiștii care vor să descopere localități precum cele din Salento sau Valle d’Itria. În aceste zone, unii operatori din turism spun că au înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri.

De aici apare întrebarea: dintre cele aproximativ 2,3 milioane de înnoptări înregistrate în Bari, câți turiști rămân în oraș și cheltuiesc bani în restaurante și magazine și câți folosesc Bari mai degrabă ca punct de sosire înainte de a pleca spre alte destinații din Puglia? Este o diferență importantă pentru economia locală.

Un turist care doarme în Bari, dar petrece ziua în altă parte, cumpără alimente din supermarket și ia doar o singură masă la restaurant contribuie diferit la economia locală față de un turist care petrece mai multe zile în oraș și mănâncă în restaurante.

Vacanța gastronomică se schimbă

Fenomenul din Bari spune și ceva despre felul în care oamenii călătoresc în prezent. Pentru mulți turiști, mâncarea rămâne una dintre principalele plăceri ale unei vacanțe în Italia. O farfurie de orecchiette, o pizza, fructele de mare sau un desert local fac parte din experiența unei călătorii în Puglia. Dar experiența gastronomică trebuie să se încadreze într-un buget.

Unii turiști aleg să mănânce la restaurant doar o dată pe zi. Alții împart preparatele, caută localuri mai accesibile sau cumpără ingrediente din supermarket. Iar cei care închiriază apartamente cu bucătărie au posibilitatea să combine mesele pregătite acasă cu ieșirile la restaurant. Pentru restaurantele din Bari, provocarea este să transforme numărul mare de turiști în consum efectiv.

Pentru turiști, însă, ecuația este mai simplă: să descopere gusturile din Puglia fără ca nota de plată să transforme vacanța într-o cheltuială greu de suportat.