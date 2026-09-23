Provizii în caz de urgență / Ce alimente ar trebui să ai în casă și cum le depozitezi

Ce faci dacă, timp de câteva zile, nu mai ai acces normal la magazine, apă sau energie electrică? Marea Britanie își pregătește populația pentru astfel de situații și îi încurajează pe oameni să aibă în locuință provizii de bază, inclusiv alimente neperisabile și apă.

Recomandările britanice vizează situații foarte diferite, de la fenomene meteorologice extreme și pene de curent până la atacuri cibernetice și alte situații de urgență care pot afecta temporar serviciile esențiale. În 2026, guvernul britanic a lansat o campanie națională prin care încurajează populația să fie mai bine pregătită pentru astfel de situații, potrivit The Independent.

Oficialii recomandă ca în fiecare gospodărie să existe suficientă apă și mâncare pentru primele zile, fără ca oamenii să fie nevoiți să depindă imediat de magazine sau de serviciile de urgență, în caz de necesitate.

Ce alimente ar trebui să ai în casă în caz de urgență

Potrivit recomandărilor britanice, una dintre cele mai utile categorii este reprezentată de alimentele neperisabile care pot fi consumate fără gătire.

conserve de carne gata de consum;

conserve de fructe;

conserve de legume;

fasole la conservă;

pește la conservă;

unt de arahide;

alimente precum ovăz, orez și paste.

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Ovăzul, orezul și pastele sunt alimente cu termen lung de păstrare, dar au un dezavantaj într-o situație de urgență: cele mai multe trebuie preparate înainte de a putea fi consumate. Tocmai de aceea, există o diferență între alimentele neperisabile pe care le poți păstra în cămară și cele pe care le poți mânca imediat, fără apă sau o sursă de căldură.

Datele prezentate de guvernul britanic arată această diferență. Atunci când oamenii au fost întrebați dacă au în casă suficiente alimente neperisabile care nu necesită gătire pentru aproximativ trei zile, procentul a fost mai mic decât în cazul întrebării despre totalul alimentelor neperisabile disponibile în gospodărie.

Pentru o rezervă de urgență, soluția este, așadar, să ai ambele tipuri de produse: alimente care pot fi consumate imediat și alimente precum orezul, pastele sau ovăzul, care pot fi preparate dacă ai acces la apă și la o sursă de căldură.

Câtă apă ar trebui să ai

În sondajul oficial britanic din 2026, reperul folosit pentru calcularea necesarului de apă în caz de urgență este de 3 litri de apă îmbuteliată pentru fiecare persoană, pe zi. Pentru trei zile, asta înseamnă cel puțin 9 litri de persoană.

Cifrele arată că britanicii sunt încă departe de acest nivel de pregătire. Doar 4% dintre respondenți aveau, potrivit cantității declarate, suficientă apă pentru cel puțin trei zile la acest nivel de consum. 82% aveau mai puțin de o zi de apă.

În schimb, 60% dintre respondenți au spus că au acasă suficiente alimente neperisabile care nu necesită gătire pentru aproximativ trei zile.

Conservele, printre cele mai practice alimente

Conservele sunt potrivite pentru o rezervă de urgență deoarece pot fi păstrate perioade lungi și multe dintre ele pot fi consumate fără preparare.

Carnea, peștele, legumele și fructele la conservă pot asigura proteine, carbohidrați și alte substanțe nutritive, în funcție de combinația aleasă.

Pentru o rezervă mai echilibrată, este util să nu cumperi doar conserve de un singur tip. O cămară de urgență poate include, de exemplu, conserve de legume, fructe și pește, fasole, unt de arahide, biscuiți sau alte produse cu termen lung de valabilitate, alături de produse uscate precum orezul și pastele, dacă există și posibilitatea de a le găti.

Un detaliu practic este esențial: dacă ai conserve în casă, ai nevoie și de un deschizător manual de conserve. În cazul unei pene de curent, un deschizător electric nu mai este de mare folos.

Cum depozitezi corect proviziile

Alimentele pentru situații de urgență nu trebuie tratate ca o rezervă pe care o cumperi o dată și o uiți într-un dulap.

Cel mai simplu sistem este să le depozitezi într-un loc uscat, răcoros și ferit de lumina directă a soarelui, respectând instrucțiunile producătorului de pe ambalaj.

Conservele și celelalte produse neperisabile trebuie verificate periodic. Pune în față produsele cu termenul de valabilitate mai apropiat și folosește-le în alimentația obișnuită, apoi înlocuiește-le cu unele noi.

Astfel, nu ajungi să arunci cantități mari de mâncare cumpărate special pentru o eventuală urgență.

Este și una dintre problemele identificate de autoritățile britanice: 25% dintre respondenții sondajului din 2026 au spus că evită să se pregătească mai mult deoarece nu vor ca produsele să expire și să fie nevoiți să le arunce.

Ce spune ministrul britanic despre provizii

Angela Eagle, ministrul britanic al Mediului, a insistat asupra utilității unei mici rezerve de alimente acasă.

„Dacă aveți o rezervă de alimente care vă poate ajuta să vă descurcați o perioadă, înainte ca serviciile de urgență să poată ajunge la voi, veți fi într-o situație mult mai bună decât dacă nu aveți nimic. Este vorba despre o pregătire simplă, pentru a fi puțin mai rezilienți”, a declarat aceasta, potrivit The Independent.

Ce alimente alegi dacă nu ai frigider sau electricitate

Într-o situație în care frigiderul nu funcționează, prioritare sunt produsele care pot fi păstrate la temperatura camerei.

Conservele nedeschise, produsele uscate, untul de arahide, biscuiții și alte alimente cu termen lung de valabilitate sunt mai potrivite decât alimentele perisabile.

În cazul unei pene de curent, alimentele refrigerate și congelate trebuie tratate separat, deoarece siguranța lor depinde de cât timp au stat la temperaturi nepotrivite. De aceea, pentru rezerva de urgență este mai sigur să te bazezi în primul rând pe produse care nu depind de frigider.

Și aici este importantă diferența dintre „neperisabil” și „gata de consum”: un kilogram de orez poate rezista mult timp în cămară, dar nu te ajută foarte mult dacă nu ai apă, energie sau o sursă alternativă de gătit.

O rezervă de urgență nu înseamnă să umpli cămara

Datele britanice arată că pregătirea nu trebuie să însemne neapărat cumpărarea unor cantități uriașe de alimente.

Reperul folosit în comunicarea pentru gospodării este unul limitat: aproximativ trei zile de provizii. În sondajul din 2026, 85% dintre respondenți au spus că au cel puțin trei zile de alimente neperisabile în casă, însă această cifră include și produse precum orezul sau pastele, care necesită gătire.

Pentru alimentele care nu necesită preparare, procentul a fost de 60%.

Prin urmare, o rezervă practică poate începe cu câteva produse pe care oricum le consumi în mod normal, dar pe care le rotești constant: conserve, produse uscate, alimente gata de consum și apă.

De ce este preocupată Marea Britanie de securitatea alimentară

Recomandările apar pe fondul mai multor riscuri analizate de autoritățile britanice.

Potrivit The Independent, valurile repetate de căldură și perioada prelungită de secetă din această vară au pus presiune asupra agriculturii britanice. Analiști citați de publicație au avertizat că efectele asupra recoltelor ar putea contribui la probleme de aprovizionare și la o dependență mai mare de importuri.

Uniunea Națională a Fermierilor din Marea Britanie a descris situația drept „din ce în ce mai îngrijorătoare”, iar unii crescători de animale au început deja să folosească furajele destinate iernii deoarece iarba nu mai crește în condițiile de secetă.

În paralel, Registrul Național al Riscurilor din Marea Britanie analizează o gamă largă de amenințări care pot afecta țara și populația, iar autoritățile au anunțat măsuri pentru creșterea rezilienței gospodăriilor.

Ce e recomandat să mai ai în casă

O rezervă de urgență nu se rezumă la mâncare.

În sondajul britanic din 2026, printre obiectele și produsele pe care oamenii au fost întrebați dacă le au acasă se numără trusa de prim ajutor, dezinfectantul pentru mâini, șervețelele umede, medicamentele esențiale și un aragaz portabil de camping.

Pentru persoanele care urmează tratamente esențiale, 76% dintre respondenții britanici care au declarat că iau astfel de medicamente au spus că au suficiente pentru cel puțin șapte zile.

Așadar, o cămară de urgență bine gândită nu trebuie să arate ca un depozit. Mai important este să conțină apă, alimente care rezistă la temperatura camerei, produse care pot fi consumate fără gătire, câteva alimente care pot fi preparate dacă există o sursă de căldură și produsele esențiale de care familia are nevoie.

Iar cel mai simplu mod de a evita risipa este să le consumi în mod normal și să le înlocuiești constant, înainte să ajungă la termen.