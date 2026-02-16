O investigație recentă realizată de Clean Label Project arată că multe mărci populare de hrană pentru câini, care se vând în SUA, conțin niveluri periculoase de metale grele, chimicale din plastic și acrilamidă – o substanță cancerigenă care apare la gătirea alimentelor la temperaturi ridicate.

„Nivelurile descoperite sunt alarmante”, spune Molly Hamilton, director executiv al organizației. „Stăpânii de câini ar trebui să poată cumpăra hrană fără să-și facă griji că le face rău.”Hrana uscată are cele mai ridicate niveluri de metale grele, urmată de hrana liofilizată și uscată la aer. Hrana proaspătă și congelată are cele mai scăzute niveluri. Plumbul și mercurul din hrana uscată sunt de 21 de ori mai mari decât în hrana proaspătă și congelată, iar arsenicul și cadmiul sunt de până la 13 și 6 ori mai mari.

