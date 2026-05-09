La aproape 13 ani de la primele porții gătite într-o bucătărie improvizată din Cluj-Napoca, proiectul „O Masă Caldă” continuă să ofere sprijin persoanelor vulnerabile și este subiectul unui nou documentar din seria INSPIRO, realizată de G4Media.

Documentarul „13 ani de solidaritate în mii de porții” urmărește povestea inițiativei pornite de câțiva profesori și studenți de la Facultatea de Științe Politice, care au decis să răspundă unei nevoi simple, dar acute: lipsa unei mese calde pentru oameni aflați în dificultate.

Proiectul a început modest, cu aproximativ 100 de lei și 50 de porții gătite o dată pe săptămână. În timp, inițiativa s-a transformat într-o asociație care a atras voluntari, donatori și sponsori, iar astăzi Bucătăria Comunitară pregătește constant aproape 300 de porții, cinci zile pe săptămână, pentru copii și persoane vulnerabile.

Reprezentanții proiectului spun că, dincolo de hrană, „O Masă Caldă” a devenit un exemplu de solidaritate și implicare civică, construit în jurul unei comunități care a ales să răspundă concret unor probleme sociale.