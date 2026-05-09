VIDEO-DOCUMENTAR | Cum a ajuns un proiect pornit cu 100 de lei să ofere sute de mese calde în fiecare săptămână

09 mai 2026, Articole / Reportaje
Foto: Facebook „O masă caldă”
La aproape 13 ani de la primele porții gătite într-o bucătărie improvizată din Cluj-Napoca, proiectul „O Masă Caldă” continuă să ofere sprijin persoanelor vulnerabile și este subiectul unui nou documentar din seria INSPIRO, realizată de G4Media.

Documentarul „13 ani de solidaritate în mii de porții” urmărește povestea inițiativei pornite de câțiva profesori și studenți de la Facultatea de Științe Politice, care au decis să răspundă unei nevoi simple, dar acute: lipsa unei mese calde pentru oameni aflați în dificultate.

Proiectul a început modest, cu aproximativ 100 de lei și 50 de porții gătite o dată pe săptămână. În timp, inițiativa s-a transformat într-o asociație care a atras voluntari, donatori și sponsori, iar astăzi Bucătăria Comunitară pregătește constant aproape 300 de porții, cinci zile pe săptămână, pentru copii și persoane vulnerabile.

Reprezentanții proiectului spun că, dincolo de hrană, „O Masă Caldă” a devenit un exemplu de solidaritate și implicare civică, construit în jurul unei comunități care a ales să răspundă concret unor probleme sociale.

Bruxelles vrea mai mult pește produs în Europa, dar planul se lovește de opoziția publică și de probleme de mediu
Semnal de alarmă tras de producătorul Mounjaro: Tratemente contrafăcute pentru slăbit, vândute online și în România, pot pune sănătatea în pericol
Guvernul va aproba finanțarea Programului „Masă sănătoasă" în școli. Proiectul intră în ședința de vineri
Raport | Cadmiul din îngrășăminte ajunge în alimentele de bază, precum cerealele, grâul, orezul și cartofii / Cum este posibil
Albinele pot număra, spun cercetătorii / Noua descoperire schimbă felul în care înțelegem inteligența insectelor
5 idei de mic dejun pentru mai multe proteine în alimentație. Ce poți mânca dimineața ca să te saturi mai bine și să ai energie mai mult timp
Alice Spiridon, „Grădina Noastră din Fierbinți": „Nu mai vorbim de optimizare în agricultură, ci de supraviețuire de la un sezon la altul"
Asociația Grupurilor și Organizațiilor de Producători Agricoli solicită despăgubiri urgente după valurile de îngheț care au devastat livezile și viile României
