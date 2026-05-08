Sectorul horticol din România se află într-un punct critic. Asociația Grupurilor și Organizațiilor de Producători Agricoli „FRULEG-RO” a lansat un apel disperat către autorități, solicitând intervenția imediată pentru a salva mii de ferme pomicole și viticole de la faliment. După un an 2025 dificil, înghețurile repetate din primăvara anului 2026 au pus sub semnul întrebării viabilitatea economică a multor exploatații, anunță Agerpres.

Cererile producătorilor: activarea Fondului de Risc

Președintele FRULEG, Lucian Florea, susține că fermierii au nevoie de compensații financiare din două surse majore:

Fondul de rezervă agricol al Uniunii Europene. Fondul de Risc național: un mecanism constituit prin reținerea a 3% din plățile directe (Pilonul I), gestionat de APIA și prevăzut în Planul Strategic PAC 2023-2027 (Intervenția DR-32).

„Este instrumentul legal adecvat, bazat pe solidaritate, creat tocmai pentru a acoperi pierderile cauzate de factori climatici extremi”, se precizează în comunicatul asociației.

O primăvară sub semnul înghețului

Gravitatea situației provine din caracterul repetat al valurilor de frig care au măturat țara pe parcursul lunilor aprilie și mai:

8-9 aprilie: Primul șoc termic major, resimțit puternic în Transilvania, Crișana, Banat și Maramureș.

10-13 aprilie: Înghețul se extinde în centrul, nordul și vestul țării, incluzând Moldova și zona Subcarpaților.

21-23 aprilie: Un nou val lovește din nou regiunile intracarpatice și Subcarpații Meridionali.

26-27 aprilie: Episod sever în Transilvania, Maramureș și Moldova centrală.

30 aprilie – 3 mai: Temperaturile negative persistă în nordul și centrul țării, confirmând caracterul excepțional de ostil al acestei primăveri.

Singurele zone care au scăpat de pagube majore au fost Lunca Dunării, litoralul și sud-estul Dobrogei.

Reacția Ministerului Agriculturii

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a confirmat că pomicultura este sectorul cel mai grav lovit. În timp ce culturile de câmp par să reziste datorită precipitațiilor suficiente, situația din livezi este alarmantă în aproape toate județele țării.

Oficialul a avertizat că aceste fenomene sunt dovezi clare ale schimbărilor climatice: „Încălzirea globală nu înseamnă doar caniculă, ci și fluctuații bruște de temperatură care pun la grea încercare reziliența fermierilor”.

În prezent, FRULEG continuă centralizarea datelor din teren pentru a oferi autorităților o imagine exactă a pierderilor, în speranța unui sprijin financiar rapid care să prevină abandonarea culturilor de cais, piersic, cireș, măr sau viță-de-vie.