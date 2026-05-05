Fructele sunt printre cele mai apreciate alimente de către medici și nutriționiști, recomandarea standard fiind de trei porții pe zi. Totuși, dr. Irene Pinilla, specialistă în longevitate, avertizează că nu toate fructele contribuie în mod egal la încetinirea procesului de îmbătrânire, scrie ABC.

„Cheia nu este să mănânci fructe la întâmplare, ci să le alegi pe cele care se potrivesc cel mai bine metabolismului și obiectivelor tale”, explică experta. Aceasta face o distincție clară între fructele care oferă doar vitamine și fibre și cele care protejează activ celulele, creierul și vasele de sânge.

Clasamentul fructelor recomandate pentru o viață lungă

Dr. Pinilla a stabilit un top 10 al fructelor, evidențiind atât beneficiile, cât și limitările acestora:

Locul 10 Strugurii: Sunt bogați în antioxidanți, însă conțin o cantitate prea mare de zahăr.

Locul 9 Bananele: Oferă potasiu și energie rapidă, dar experta afirmă că acestea nu contribuie direct la longevitate.

Locul 8 Mango: Sursă bună de vitamina C, dar suferă de aceeași problemă ca și strugurii: excesul de zahăr.

Locul 7 Portocalele: Excelente pentru vitamina C și imunitate, dar conținutul ridicat de zahăr le plasează mai jos în top.

Locul 6 Rodia: Este extrem de eficientă în protejarea vaselor de sânge și a sănătății cardiovasculare.

Locul 5 Merele: Bogate în fibre, oferă sațietate și susțin sănătatea microbiotei intestinale.

Locul 4 Căpșunile: Conțin antioxidanți care protejează pielea și reduc inflamația în corp.

Locul 3 Kiwi: Ocupă podiumul datorită bogăției în vitamina C, fiind ideal pentru digestie, piele și sistemul imunitar.

