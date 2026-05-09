Deși sunt pomi mediteraneeni, migdalii s-au adaptat și în România. De câțiva ani, cultura migdalului este în expansiune în țara noastră. Astfel de culturi sunt concentrate în special în zonele calde din sud-vestul și sud-estul țării, în microregiuni din Banat, Oltenia și Dobrogea, unde clima blândă permite dezvoltarea acestor pomi.

Livada de migdali din Jurilovca, o afacere de familie

La Jurilovca, județul Tulcea, Georgiana Bălașa și familia ei au pus bazele unei livezi de aproximativ 3.600 de migdali, totul prin fonduri europene și cu certificare bio.

După o perioadă de documentare și analiză, Georgiana Bălașa a mizat tot pe migdali. În 2018 a depus un proiect pentru finanțare cu fonduri europene care a fost declarat eligibil. În toamna lui 2019 familia ei a reușit să planteze circa 3.600 de puieți de migdal pe suprafața de 8,4 hectare.

”Am pornit această afacere din dorința de a valorifica terenul familiei și de a construi ceva durabil, pe termen lung. Ideea unei plantații de migdali a venit după o perioadă de documentare și analiză, în care am căutat o cultură potrivită zonei și cu potențial de dezvoltare. Da, este o afacere de familie, în care ne implicăm toți — de la înființarea plantației până la îngrijirea și valorificarea producției. Am investit nu doar resurse financiare, ci și multă muncă și pasiune”, a declarat Georgiana Bălașa, pentru G4Food.ro.

„Producția de anul trecut a fost una bună și ne-a permis să facem un pas important spre procesare și dezvoltarea propriei game de produse"

Migdalul este un pom destul de pretențios. Deși este rezistent la secetă și la gerurile de iarnă, necesită protecție împotriva înghețurilor târzii de primăvară care pot afecta florile. Este un pom care înflorește primăvara foarte devreme, iar temperaturile scăzute și brumele târzii pot compromite florile deja deschise.

Migdalul necesită terenuri bine drenate și expunere directă la soare pentru o producție bogată.

De câțiva ani, pomii livezii din Jurilovca au intrat pe rod.

”Am început cu o plantație înființată prin fonduri europene, care include câteva mii de pomi, aproximativ 3600. În prezent, plantația este complet dezvoltată și se află în perioada de rod. Producția de anul trecut a fost una bună, ținând cont de condițiile climatice, și ne-a permis să facem un pas important spre procesare și dezvoltarea propriei game de produse”, mai spune antreprenoarea din Jurilovca pentru G4food.ro.

Puieții, din două soiuri superioare, i-au adus din Italia, dintr-o pepinieră, tratați și aclimatizați.

Sezonul de cules începe, de obicei, la sfârșitul verii, iar toată familia se implică.

”Plantația noastră este certificată ecologic (BIO), ceea ce confirmă faptul că lucrăm respectând standarde stricte, fără utilizarea substanțelor chimice de sinteză. Această certificare ne ajută foarte mult: crește încrederea clienților diferențiază produsele noastre pe piață deschide oportunități noi de colaborare”, mai spune antreprenoarea din Jurilovca.

Deocamdată, migdalele de Jurilovca sunt vândute în târguri, prin site-ul livezii și în câteva magazine din Tulcea, dar în viitor Georgiana Bălașa vrea să se orienteze și către piața de export.

”Ne vindem produsele direct către clienți, la târguri, pe site-ul nostru și în câteva magazine din județul Tulcea, sub brandul „Migdale de Jurilovca”. Luăm în calcul și exportul, mai ales pe nișe unde produsele ecologice sunt foarte apreciate, însă ne dorim să consolidăm mai întâi prezența pe piața locală”, mai spune Georgiana Bălașa.