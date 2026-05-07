Una dintre cele mai mari confuzii din nutriție este ideea că, dacă mâncăm „sănătos”, automat vom și slăbi. În realitate, sunt două lucruri diferite. Da, alimentația sănătoasă susține sănătatea organismului, digestia, energia și hormonii, dar chiar și cele mai curate și naturale alimente pot duce la acumulare de grăsime dacă sunt consumate în exces.

Multe se scriu despre nutriție, despre ingrediente și combinații, dar câteodată fix această informație, regăsită peste tot, nu de puține ori contradictorie, este cea care te blochează și care, până la urmă, nu te ajută în luarea unor decizii.

Corpul nostru nu face diferența emoțional între „calorii curate” și „calorii mai puțin curate” atunci când vine vorba de depozitarea energiei. Dacă mâncăm constant mai mult decât consumăm, surplusul se depozitează, chiar dacă vine din avocado bio, unt de arahide natural sau prăjituri făcute în casă.

Excesul de calorii din avocado este aproape la fel de rău ca excesul de calorii din chipsuri. Vorbim aici strict de calorii, nu de efectul hormonal asupra corpului.

Și aici apare una dintre cele mai mari capcane ale oamenilor care încearcă să slăbească: ajung să mănânce foarte sănătos, dar mult peste necesarul lor real. Ajungi să te îndrăgostești în exces de anumite ingrediente și să le pui prea des în farfurie sau, pur și simplu, ajungi să cumperi mult mai multă mâncare decât ai nevoie.

O mână „mai generoasă” de migdale sau fistic poate însemna câteva sute de calorii

Nucile și semințele sunt exemplul perfect. Sunt extraordinare nutritiv, bogate în grăsimi bune, minerale și fibre. Dar sunt și extrem de dense caloric. O mână „mai generoasă” de migdale sau fistic poate însemna câteva sute de calorii, aproape fără să ne dăm seama. Iar problema este că aceste alimente nu par „periculoase”, pentru că sunt asociate cu sănătatea. Dacă după masă îți lași pe birou o astfel de pungă cu nuci și semințe, cu siguranță o vei mânca până a doua zi. Pentru că atunci când lucrezi și ai ceva de rezolvat, de multe ori ai tendința de a băga și mâna în pungă și a gusta câte ceva.

La fel se întâmplă cu smoothie-urile și fresh-urile. În mintea multor oameni, dacă bei un shake cu banane, unt de arahide, ovăz, semințe, lapte vegetal și pudră proteică, ai făcut ceva excelent pentru organism. Și poate chiar ai făcut. Doar că acel pahar poate ajunge foarte ușor la 700–1000 de calorii. Practic, uneori bem echivalentul energetic al unui prânz și al unei gustări la un loc, fără să simțim aceeași sațietate pe care am avea-o dacă am mesteca efectiv alimentele.

De multe ori ne îngrășăm în timpul acestor perioade de detox pe care le facem pentru că mâncăm și mesele normale, dar bem și aceste shake-uri în loc de apă, pentru că au suc de fructe sau anumite condimente sau suc de plante.

Ovăzul este un aliment care poate păcăli

Și ovăzul este un aliment care poate păcăli, la fel ca orice cereală sau pseudocereală. Da, este sănătos, bogat în fibre și foarte bun pentru digestie și glicemie. Dar o „cupă sănătoasă” pusă din ochi poate deveni rapid dublul unei porții normale. Dacă mai adăugăm și miere, unt de arahide, granola, fructe uscate și ciocolată, ceea ce trebuia să fie un mic dejun echilibrat ajunge un desert foarte caloric. Și culmea este că, dacă îl facem sub formă de shake, îl bem fără să ne dăm seama cât de consistent este ca aport caloric.

Avocado și peștele gras sunt alte exemple clasice. Sunt surse excelente de grăsimi sănătoase și au beneficii reale pentru inimă și sistemul nervos. Însă grăsimile, chiar și cele bune, rămân cei mai concentrați caloric macronutrienți. Asta înseamnă că porția contează enorm. Un avocado mare consumat zilnic, plus somon gras, plus semințe și nuci în exces pot împinge foarte ușor aportul caloric peste ceea ce corpul are nevoie și pot duce la îngrășare.

Peștele afumat sau marinat este mai concentrat în calorii decât cel proaspăt. Nu confundați mărimea porției și aveți grijă ce garnituri puneți alături.

Dulciurile făcute în casă reprezintă o altă capcană modernă. Faptul că nu au conservanți sau „chimicale” nu le transformă automat în alimente de slăbit. O prăjitură cu făină de migdale, unt, miere și curmale poate avea chiar mai multe calorii decât una clasică din comerț. Uneori doar ne simțim mai puțin vinovați când o mâncăm. Partea proastă este cantitatea în care le gătim. Când faci o porție de astfel de desert și copilul se plictisește repede după ce gustă de câteva ori, iar tu ești singurul din casă care îl mănâncă, pentru că ai investit bani și muncă în acel desert, îl vei consuma.

Cafelele sunt probabil printre cele mai subestimate surse de calorii

Și poate cel mai periculos lucru este că aceste deserturi „healthy” sunt percepute ca fiind aproape fără limită. Dacă sunt vegane, fără zahăr sau făcute în casă, avem tendința să le consumăm mult mai relaxat și mai des.

Gătitul excesiv joacă și el un rol surprinzător de mare. Când petrecem timp și energie pregătind mâncare bună, apare inevitabil ideea că „nu trebuie să se arunce”. Și astfel ajungem să terminăm tava de lasagna sănătoasă, banana bread-ul cu ovăz sau biscuiții proteici doar pentru că sunt acolo. Nu ne îngrașă neapărat ingredientele, ci cantitatea și frecvența.

Sigur că să îți gătești mâncarea pe care o mănânci este un lucru grozav și foarte sănătos, dar de aici până la a găti zilnic câte ceva este o distanță mare.

Iar cafelele sunt probabil printre cele mai subestimate surse de calorii. O cafea simplă nu înseamnă mare lucru caloric, dar atunci când adăugăm lapte, siropuri, zahăr și bem 3–4 cafele pe zi, aportul devine semnificativ. Multe persoane consumă sute de calorii lichide fără să le considere „mâncare”. Cafeaua cu lapte și, eventual, zahăr ține de multe ori loc de mâncare pentru oamenii ocupați. La fel se întâmplă și cu băuturile carbogazoase, care sunt băute la sticle de 1–2 l pe zi. Partea proastă este că foamea vine spre seară, eventual când oamenii nu mai sunt ocupați cu serviciul, și este cea mai proastă fereastră din zi în care să mănânci în exces.

Da, putem să ne îngrășăm și din alimente foarte sănătoase

Poate cel mai important lucru de înțeles este că slăbitul nu înseamnă să mănânci puțin sau să renunți la alimente sănătoase. Înseamnă să existe un echilibru între cât consumă corpul și cât primește. Iar alimentația sănătoasă funcționează cel mai bine atunci când este și atent aleasă, nu doar „curată”.

Pentru că da, putem să ne îngrășăm și din alimente foarte sănătoase. Iar excesul de grăsime corporală, indiferent din ce provine, pune presiune pe organism: pe articulații, pe metabolism, pe inflamație și pe echilibrul hormonal.

Sănătatea nu vine doar din alegerea alimentelor bune, ci și din cantitatea potrivită pentru nevoile fiziologice ale corpului nostru.