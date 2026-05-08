Autobuzele 100, 203 și 205 circulă deviat în weekend, din cauza unui festival organizat pe Șoseaua Kiseleff, anunță Rador.

Mai multe linii de transport public din Capitală vor circula pe trasee modificate în perioada 8–11 mai, ca urmare a restricțiilor de trafic impuse pentru desfășurarea evenimentului „Bucharest Food Truck Festival – The Carnival”, anunță Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).

Restricțiile vor fi aplicate pe Șoseaua Kiseleff, între strada Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei, începând de joi, 8 mai, ora 22:00, până luni, 11 mai, ora 06:00.

Linia 100 va circula pe traseul obișnuit între Aeroportul Henri Coandă și Piața Arcul de Triumf, după care, pe sensul spre Piața Unirii, va urma un traseu deviat prin bulevardele Mareșal Constantin Prezan, Aviatorilor, Piața Victoriei, Lascăr Catargiu, Magheru, Nicolae Bălcescu și I.C. Brătianu. Pe sensul opus, traseul rămâne neschimbat.

Autobuzele liniei 203 vor circula normal între terminalul „Cartier Greenfield” și Piața Arcul de Triumf, apoi vor fi deviate spre Piața Victoriei prin bulevardele Mareșal Constantin Prezan și Aviatorilor. Traseul de întoarcere nu va fi modificat.

Și linia 205 va avea un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii. După Piața Arcul de Triumf, autobuzele vor circula prin Piața Victoriei, Calea Victoriei, bulevardul Dacia, strada Mircea Vulcănescu, strada Berzei, strada Vasile Pârvan și Splaiul Independenței, până la „Piața Unirii 2”. Pe sensul opus, traseul rămâne același.

Modificările sunt valabile pe toată durata festivalului gastronomic organizat în zona Kiseleff.