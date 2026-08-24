Micul dejun înainte de școală: ce îi dăm copilului ca să nu îi fie foame după prima oră / Tania Fântână: „Nu trebuie să găsim în fiecare dimineață un mic dejun nou și spectaculos”

Diminețile de școală au un ritm al lor. Copilul se trezește, se îmbracă, își caută ghiozdanul, noi căutăm șoseta care a dispărut misterios și, când în sfârșit suntem gata de plecare, apare întrebarea: „Ce mănânci?”

Uneori răspunsul este „nimic”. Alteori copilul cere doar un bol cu cereale sau o felie de pâine cu ceva dulce. Iar dacă dimineața este foarte aglomerată, ajungem să spunem: „Lasă, mănânci la școală”. Îți iau un covrig sau o plăcintă în drum spre școală.

Problema este că un copil care pleacă dimineața cu un mic dejun format doar dintr-un aliment foarte dulce sau dintr-o cantitate mică de mâncare poate ajunge să îi fie foame foarte repede. Nu pentru că „are metabolismul prea rapid”, ci pentru că micul dejun nu i-a oferit suficientă sațietate.

Eu aș încerca să construiesc micul dejun al copilului în jurul a trei lucruri simple: o sursă de proteină, o sursă de carbohidrați și, de cele mai multe ori, un fruct sau o legumă. Nu trebuie să fie perfect în fiecare dimineață, dar este bine să avem o structură.

- articolul continuă mai jos -

Și nu, asta nu înseamnă că trebuie să ne trezim la 5:30 ca să gătim pentru micul dejun. Sunt foarte multe variante care se fac în câteva minute.

Porridge cu lapte, ovăz, banană și câteva nuci

Porridge-ul este una dintre variantele mele preferate pentru diminețile în care avem puțin mai mult timp. Fierbem ovăzul în lapte sau îl pregătim de seara, iar dimineața adăugăm banană, câteva fructe de pădure și câteva nuci mărunțite.

Avem astfel carbohidrați cu eliberare mai lentă din ovăz, proteină din lapte, fibre și grăsimi din nuci. Este genul de mic dejun care nu dispare din stomac după 45 de minute.

Și aici fac o diferență importantă între porridge și acele cereale pentru copii care arată foarte spectaculos pe cutie, cu ciocolată, cacao, miere și mult zahăr. Faptul că scrie „cereale pentru micul dejun” nu înseamnă că este automat o alegere bună. Și încă ceva, prelungiți cât mai mult momentul la care le luați așa ceva copiilor. După ce vor simți acel gust atât de dulce, o să le fie greu să se bucure de un ovăz cu fructe.

Omletă cu mozzarella, pâine prăjită și câteva legume

Două ouă, puțină mozzarella și o felie de pâine prăjită. Lângă ele putem pune câteva felii de roșie, castravete sau ardei.

Este un mic dejun simplu, dar foarte sățios. Ouăle și mozzarella aduc proteină și grăsimi, iar pâinea completează masa cu carbohidrați.

Dacă dimineața copilul nu are chef de o omletă mare, facem una mică sau 2 ochiuri. Important este să nu transformăm micul dejun într-o luptă.

Mozzarella poate fi înlocuită cu ricotta, telemea slab sărată sau orice altă brânză este preferată de copil.

Tartine cu cremă de brânză și somon

Pentru copiii care acceptă somonul, aceasta este o variantă foarte bună și extrem de rapidă.

O felie de pâine prăjită, puțină cremă de brânză, somon afumat și câteva felii de castravete. Atât.

Guacamole cu brânză proaspătă, pâine prăjită și legume

Avocado zdrobit cu puțină zeamă de lămâie, alături de brânză proaspătă și pâine prăjită. Putem adăuga câteva roșii cherry sau castravete.

Este o combinație foarte bună pentru un copil căruia îi place avocado. Brânza aduce proteină, avocado aduce grăsimi și fibre, iar pâinea completează masa.

Și aici putem adapta foarte ușor. Dacă nu îi place guacamole-ul cremos, putem pune pur și simplu felii de avocado pe pâine, peste care adăugăm brânză proaspătă.

„Fantezii” de brânză sau sticksuri de mozzarella cu ou fiert

Uneori trebuie să recunoaștem că forma în care punem mâncarea contează pentru copil.

Putem face rapid o farfurie cu sticksuri de mozzarella sau bucățele de brânză, un ou fiert, câteva legume și o felie de pâine prăjită. Dacă avem forme pentru biscuiți, putem chiar să tăiem pâinea sau brânza în forme amuzante.

Nu este nevoie de rețete sofisticate. Este aceeași mâncare, doar prezentată într-un mod care îl face pe copil mai curios.

Ouăle pot fi fierte dinainte, iar dimineața doar le scoatem din frigider. La fel putem avea deja spălate câteva legume. În cinci minute putem pune micul dejun pe masă.

Iaurt grecesc cu ovăz, fructe și semințe

Pentru diminețile în care copilul preferă ceva rece și dulceag, iaurtul este o soluție foarte bună.

Un iaurt grecesc simplu, câteva linguri de ovăz, o banană sau câteva fructe de pădure și puține semințe sau nuci, în funcție de vârsta copilului și de ce tolerează. Piersicile și nectarinele sunt și ele delicioase în acest anotimp.

Și putem pregăti totul de seara. Dimineața doar scoatem borcanul din frigider.

Sandviș cald cu brânză și ou sau cu mozzarella și șuncă de calitate

Pentru copilul care nu vrea „mic dejun”, dar ar mânca oricând un sandviș, eu nu m-aș lupta cu preferința lui. Aș face sandvișul mai echilibrat.

Două felii de pâine, mozzarella sau altă brânză, un ou fiert feliat sau puțină carne slabă și câteva felii de ardei ori castravete. Putem să îl punem două minute în sandwich maker și avem un mic dejun cald, crocant și foarte ușor de mâncat.

Asta nu e o invitație la a da copiilor mezeluri. Salamurile de tot soiul pe lângă faptul că sunt foarte sărate de obicei, au multă grăsime care nu e foarte bine tolerată de organism, mai ales în anotimpul cald. În plus, dacă vă uitați pe etichetă la materia primă o să descoperiți ingrediente pe care nici măcar nu le bănuiți că ar avea ce să caute acolo.

Și mai este ceva ce cred că uităm uneori: nu trebuie să găsim în fiecare dimineață un mic dejun nou și spectaculos.

Copilul poate mânca luni omletă, marți iaurt cu ovăz, miercuri sandviș, joi porridge și vineri din nou ou cu pâine. Repetiția nu este un lucru rău. Din contră, ne ajută foarte mult să avem o rutină.

Important este ca micul dejun să nu fie doar ceva dulce și rapid, pentru că „asta vrea copilul”. O cană mare de lapte cu cereale foarte dulci, câteva biscuiți sau o brioșă ambalată pot fi mâncate în două minute, dar este posibil ca după prima oră să apară din nou foamea.

Și nu aș uita nici de cantitate. Un copil nu trebuie să mănânce cât mănâncă un adult doar pentru că „trebuie să reziste până la prânz”. Porția trebuie adaptată vârstei și apetitului lui. Unii copii vor mânca mai mult dimineața, alții mai puțin și vor avea nevoie de o gustare la școală. Nu plusați de fiecare dată cu porțiile, preventiv.

Păstrați totul simplu și firesc, mâncați împreună cu cei mici micul dejun. Dacă vreți să le dați o pauză dulce, poate fi ceva după micul dejun sau prânz și nu în locul acestora. Nu acel dulce îi va face mai atenți la școală și sănătoși, ci calitatea meselor principale. Nu uitați asta!