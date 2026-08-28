După șase luni de muncă și teste realizate alături de medici, nutriționiști și specialiști în obezitate infantilă, chef Alex Cîrțu și echipa sa au creat un ghid complet de alimentație pentru școli și grădinițe. Documentul, gândit pentru cantine și firme de catering, poate fi descărcat gratuit și include inclusiv instrumente pentru scalarea rețetelor și calcularea cantităților. Invitat în podcastul „DISPUTANDUM”, realizat de Cosmin Dragomir pentru G4Food, chef Alex Cîrțu spune că ghidul este deja folosit în unele școli private și explică de ce și-ar dori ca modelul să fie preluat și implementat la nivelul sistemului public.

Ghidul a fost conceput ca un instrument practic pentru cei care pregătesc zilnic mâncarea copiilor, de la cantinele școlare la firmele de catering.

„E pentru firmele de catering, pentru școli, pentru grădinițe, pentru cantinele care servesc mâncare copiilor”, explică chef Alex Cîrțu.

Un instrument care permite adaptarea rețetelor pentru orice număr de copii

Una dintre problemele pe care ghidul încearcă să le rezolve este adaptarea rețetelor la numărul real de copii pentru care se gătește într-o anumită zi.

„Este făcut în așa fel încât să poți scala rețetele. Nu ai astăzi 20 de copii, ai 30 de copii, poți să scalezi rețeta, să îți iasă cantitățile”, spune Alex Cîrțu.

Potrivit acestuia, ghidul nu se rezumă la o simplă colecție de rețete, ci oferă o soluție completă pentru organizarea meselor.

„Este o soluție la cheie, valabilă de descărcat gratis”, afirmă chef-ul.

Chef Alex Cîrțu: „Este folosit acum în școli private”

Ghidul a fost implementat inițial în școli private, unde exista infrastructura necesară pentru prepararea meniurilor. Potrivit lui Alex Cîrțu, proiectul este folosit în prezent în acest sistem, însă obiectivul său este ca modelul să poată ajunge și în școlile de stat.

Întrebat ce se întâmplă acum cu ghidul, chef-ul spune că documentul este disponibil și poate fi folosit gratuit.

„Este folosit acum în școli private. Eu mi-aș dori să fie implementat și la nivel de școli de stat”, spune acesta.

Chef-ul consideră că un astfel de model ar putea deveni o soluție pentru sistemul public, în condițiile în care alimentația copiilor reprezintă o problemă tot mai importantă.

„Frumos ar fi să fie preluat de reprezentanții Guvernului”

Alex Cîrțu spune că și-ar dori ca ghidul să fie preluat de autorități și implementat în școli.

„Frumos ar fi ca acest ghid să fie preluat de către reprezentanții Guvernului și implementat ca obligativitate în școli”, afirmă el.

În opinia chef-ului, situația actuală justifică o intervenție mai amplă în ceea ce privește alimentația copiilor.

„Statisticele sunt mai rău decât îngrijorătoare”, spune Alex Cîrțu.

Ghidul realizat de echipa sa a fost gândit tocmai ca un instrument care să poată fi folosit direct de cei responsabili de pregătirea meselor, fără ca fiecare școală, grădiniță sau firmă de catering să fie nevoită să construiască de la zero meniuri și calcule nutriționale.