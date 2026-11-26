Campionatul Mondial de Ouă cu Maioneză din Franța și-a desemnat câștigătorul ediției din 2026. Hugo Riboulet, câștigătorul competiției Top Chef Franța în 2023, a obținut titlul pe 23 noiembrie, la La Commune, în Saint-Ouen, chiar la marginea Parisului.

Cea de-a opta ediție a competiției a reunit bucătari din Franța și Londra, fiecare prezentând propria interpretare a acestui antreu tradițional de bistro franțuzesc (dar pe care românii l-au ridicat la rangul de aperitiv nelipsit de pe orice masă de sărbătoare).

Organizat de Asociația pentru Conservarea Oului cu Maioneză (Association de Sauvegarde de l’Œuf Mayonnaise), campionatul anual celebrează un preparat clasic al gastronomiei franceze. Asociația a fost fondată în anii ’80 de criticul gastronomic francez Claude Lebey, cu scopul de a păstra rețeta și tradițiile culinare legate de aceasta.

Pregătit din ouă fierte și maioneză de casă, acest preparat simplu rămâne un element de bază în bistrourile tradiționale franceze și continuă să inspire o nouă generație de bucătari.

Nu doar francezii fac ouă cu maioneză. În România le spunem ouă umplute, le fierbem și le umplem cu maioneză sau combinații de maioneză și diverse alte ingrediente (avocado, ton, pateu de ficat, gălbenuș de ou etc). Mai ales de sărbători sau la evenimentele de familie nu lipsesc de pe platouri. Vezi aici rețeta de ouă umplute ca la mama acasă.