Deși gătirea unei fripturi pare una dintre cele mai simple sarcini în bucătărie, micile greșeli din timpul preparării îi pot afecta considerabil gustul și textura. Jovana, un măcelar cu o experiență de peste trei decenii, a explicat pe contul de TikTok al măcelăriei familiei sale cum se poate obține o carne bine rumenită la exterior și suculentă la interior fără a folosi ulei. Tehnica ei presupune valorificarea unui element pe care mulți îl îndepărtează înainte de gătit: propria grăsime a cărnii, scrie La Razon.

Cum se folosește grăsimea naturală a cărnii

Pentru a pregăti friptura fără adaos de ulei, specialista recomandă următorii pași:

Separarea unei bucăți de grăsime din carne. Se alege o bucată bună de carne și se taie o mică porțiune din grăsimea acesteia (sau se poate cere direct o bucățică de grăsime de la măcelar).

Bucata de grăsime se pune într-o tigaie foarte bine încinsă și se lasă să se topească, formând o peliculă subțire pe suprafața vasului, care împiedică lipirea cărnii.

Fripturile se condimentează cu sare și piper negru proaspăt măcinat și se așază pe suprafața încinsă cu tigaia pusă pe foc mare. Jovana subliniază importanța controlului temperaturii. Dacă tigaia nu este suficient de fierbinte, carnea ajunge să fiarbă în propriul suc în loc să se rumenească.

Căldura degajată declanșează reacția Maillard, procesul chimic responsabil pentru crusta aurie și aromele specifice cărnii fripte.

Cele mai frecvente greșeli la prepararea fripturii

Dincolo de folosirea grăsimii naturale, măcelarul atrage atenția asupra câtorva detalii tehnice care influențează (în bine sau în rău) rezultatul final:

Carnea trebuie bine ștearsă înainte de gătit. Ștergerea fripturilor cu șervețele absorbante de bucătărie elimină excesul de umiditate de la suprafață și favorizează rumenirea.

Tigaia nu trebuie încărcată excesiv. Introducerea prea multor bucăți deodată scade brusc temperatura tigăii și împiedică formarea crustei.

Friptura trebuie gătită cu răbdare și lăsată să se rumenească pe o parte înainte de a fi întoarsă, fără a fi mișcată constant în tigaie.

Timpul de gătire se adaptează la grosimea bucății preparate. Feliile mai subțiri necesită un timp scurt de gătire, în timp ce bucățile groase cer un control mai atent atât al temperaturii, cât și al duratei de preparare.