Investițiile în automatizare și software schimbă modul în care companiile din industria alimentară din România își construiesc businessul, iar trecerea de la vânzarea de materie primă la produse finite devine tot mai vizibilă, spune Cristian Niculescu, managing partner EURODAC Automation, într-un interviu acordat G4Food.

Cristian Niculescu a fost speaker la Conferința G4Food-Economedia „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale".

EURODAC Automation este o companie românească specializată în proiectarea și integrarea de echipamente automate pentru producție, inclusiv soluții de procesare, ambalare, paletizare și logistică, la care a adăugat în ultimii ani componente software pentru monitorizarea producției, eficienței energetice și calității.

„Sunt foarte multe companii care au ales eficiența operațională și investiția în software”, afirmă Cristian Niculescu. Potrivit sursei citate, inclusiv producătorii de echipamente au fost nevoiți să își extindă competențele în zona digitală, pentru a răspunde cererii din piață.

Investițiile în tehnologie, făcute etapizat

Din experiența ultimelor două decenii, Niculescu spune că evoluția trebuie făcută în pași clari, adaptați nivelului de pregătire al angajaților.

„Este foarte important ca oamenii să o absoarbă, s-o înțeleagă și să o domine, ca la un moment dat să o ceară, în următoarea etapă tehnologică”, a explicat Niculescu.

El atrage atenția că introducerea unor soluții prea avansate într-un mediu nepregătit poate duce la respingerea acestora și la blocaje operaționale. În acest context, adaptarea echipamentelor la nivelul de înțelegere al operatorilor devine esențială.

Lecțiile crizelor: echipamente mai eficiente și mai ușor de întreținut

Compania a traversat mai multe perioade dificile, de la criza financiară din 2009 la pandemie și efectele războiului din Ucraina asupra lanțurilor de aprovizionare. Aceste experiențe au influențat modul în care sunt proiectate echipamentele.

„Am învățat să proiectăm mașinile astfel încât să nu mai depinzi de piese care se aduc foarte greu și să le găsești în 24 de ore oriunde”, a mai spus sursa menționată anterior.

Accentul s-a mutat astfel pe eficiență energetică și pe utilizarea unor componente ușor de procurat, pentru a reduce riscurile operaționale.

Tehnologia, răspuns la deficitul de personal

În opinia lui Cristian Niculescu, una dintre cele mai mari provocări din industrie rămâne lipsa forței de muncă. Tehnologia poate acoperi diferențele dintre fabricile foarte automatizate și cele care încă lucrează preponderent manual.

„Tehnologia ar avea un rol să acopere acest vid și să mai niveleze decalajul dintre fabricile high-tech din România […] și fabricile care încă lucrează manual”, adaugă reprezentantul EURODAC Automation.

În același timp, automatizarea poate atrage noi categorii de angajați și poate extinde baza de recrutare, inclusiv prin adaptarea echipamentelor.

„Noi lucrăm la un proiect în care adaptăm utilajele pentru persoane cu dizabilități […] și în felul ăsta s-ar putea acoperi o nevoie de personal”, spune el.

Concluzie: tehnologia, eficientă doar dacă este potrivită contextului

Mesajul central al interviului este că tehnologia rămâne un instrument esențial pentru creșterea competitivității, dar eficiența ei depinde de modul în care este implementată.