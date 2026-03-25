VIDEO | Conferința G4Food & Economedia | Horia Dan Cardoș, director general Agroland: Am învățat să tratăm riscurile prin investițiile pe care le facem și, astfel, devenim un grup tot mai puternic

25 mart. 2026, Agricultura României, în noul context global
Foto: G4Food

Horia Dan Cardoș, director general Agroland, a declarat că în agrifood e nevoie să-ți asumi și riscurile și succesul, ceea ce Agroland a făcut și face. Declarația a fost realizată în cadrul conferinței „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale” tema Mercosur:

„Nu este niciun secret. Ceea ce facem noi fac de mult grupuri din zona de agro-food, din toată Europa de Vest. Nu este o secret: integrarea cât mai profundă și acoperirea a cât mai multor procese de pe lanțul de producție a a hranei. Aceasta, din punctul nostru de vedere, ăsta este secretul supraviețuirii și, evident, cei care vor supraviețui acestor crize multiple care au trecut și care probabil vor urma, vor fi cei care vor putea să se integreze profund. Deci, practic, așa cum spuneam, noi, de la semințele pe care le producem până la oul pe care îl punem pe raft, suntem complet integrați și reușim. Sigur că da, cineva ar putea să spună da, toate profiturile rămân în cadrul grupului, dar și riscurile, da. Am învățat să tratăm aceste riscuri și prin investițiile pe care le facem, credem că pe măsură ce trece timpul, devenim un grup tot mai puternic”.

G4Food și Economedia au organizat vineri, 20 martie 2026, conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”, un eveniment care a adus în prim-plan schimbările majore din economie, agricultură și comerț și modul în care acestea influențează mediul de business din România.

Conferința a reunit decidenți publici, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai asociațiilor profesionale și experți în politici economice. Discuțiile s-au concentrat pe impactul noilor realități globale, inclusiv acordul UE-Mercosur, asupra agriculturii, industriei și exporturilor.

VIDEO | Alina Mihai (AISR): „În agricultură este nevoie de multă tehnologie și tehnologizare, pentru ca fermierii să poată face față schimbărilor. AI-ul este parte din această transformare”
VIDEO | Conferința G4Food & Economedia | Horia Dan Cardoș, director general Agroland: Pe termen mediu și lung, jucătorii europeni care vor supraviețui în zona de agrifood vor fi cei care vor reuși să integreze tot mai mult producătorii de materii prime
VIDEO | Conferința G4Food & Economedia | Vlad Popescu, Norofert: Fermierii brazilieni sunt mai bine capitalizați decât cei români, iar termenele de plată sunt mai scurte
Conferința G4Food & Economedia | Victor Negrescu spune că România a reacționat prea târziu în cazul Mercosur / Vicepreședintele PE cere o poziție națională clară și protejarea fondurilor pentru agricultură
Conferința G4Food & Economedia | Cristian Niculescu, managing partner EURODAC Automation: Există, într-adevăr, problema transportului transoceanic, dar prin asocierea producătorilor pentru a reduce costul de transport se poate rezolva și asta
Cel mai cunoscut lanț de simigerii din București anunță că reduce prețul la covrigi: „Covrigul nu e un lux și nici n-ar trebui să devină unul”
