Horia Dan Cardoș, director general Agroland, a declarat că în agrifood e nevoie să-ți asumi și riscurile și succesul, ceea ce Agroland a făcut și face. Declarația a fost realizată în cadrul conferinței „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale” tema Mercosur:

„Nu este niciun secret. Ceea ce facem noi fac de mult grupuri din zona de agro-food, din toată Europa de Vest. Nu este o secret: integrarea cât mai profundă și acoperirea a cât mai multor procese de pe lanțul de producție a a hranei. Aceasta, din punctul nostru de vedere, ăsta este secretul supraviețuirii și, evident, cei care vor supraviețui acestor crize multiple care au trecut și care probabil vor urma, vor fi cei care vor putea să se integreze profund. Deci, practic, așa cum spuneam, noi, de la semințele pe care le producem până la oul pe care îl punem pe raft, suntem complet integrați și reușim. Sigur că da, cineva ar putea să spună da, toate profiturile rămân în cadrul grupului, dar și riscurile, da. Am învățat să tratăm aceste riscuri și prin investițiile pe care le facem, credem că pe măsură ce trece timpul, devenim un grup tot mai puternic”.

G4Food și Economedia au organizat vineri, 20 martie 2026, conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”, un eveniment care a adus în prim-plan schimbările majore din economie, agricultură și comerț și modul în care acestea influențează mediul de business din România.

Conferința a reunit decidenți publici, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai asociațiilor profesionale și experți în politici economice. Discuțiile s-au concentrat pe impactul noilor realități globale, inclusiv acordul UE-Mercosur, asupra agriculturii, industriei și exporturilor.