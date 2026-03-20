G4Food și Economedia organizează vineri, 20 martie 2026, conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”, un eveniment care aduce în prim-plan schimbările majore din economie, agricultură și comerț și modul în care acestea influențează mediul de business din România.

Conferința reunește decidenți publici, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai asociațiilor profesionale și experți în politici economice. Discuțiile se concentrează pe impactul noilor realități globale, inclusiv acordul UE-Mercosur, asupra agriculturii, industriei și exporturilor.

Agenda evenimentului

Programul începe la ora 10:00 și include două paneluri principale:

10:00 – 11:30: Panel 1 – „Ce câștigă și cum se schimbă agricultura românească în contextul schimbărilor economice globale”, moderat de G4Food

11:30 – 12:30: Brunch și networking

12:30 – 14:00: Panel 2 – „Pașaport de business pentru America Latină”, moderat de Economedia

Ce se discută în primul panel

Primul panel analizează impactul schimbărilor economice asupra fermierilor, procesatorilor și pieței alimentare din România. Temele abordate includ competitivitatea, evoluția prețurilor, standardele și lanțurile de aprovizionare, precum și măsurile de adaptare la nivel național și european.

Speakeri

Emil Florian Dumitru – Secretar de Stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

– Secretar de Stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Victor Negrescu – Vicepreședinte al Parlamentului European

– Vicepreședinte al Parlamentului European Horia Dan Cardoș – Director general Agroland

– Director general Agroland Alina Crețu – Director Executiv Forumul APPR

– Director Executiv Forumul APPR Bogdan Chiripuci – Manager Politici și Programe pentru Agricultură, Clubul Fermierilor Români

– Manager Politici și Programe pentru Agricultură, Clubul Fermierilor Români Alexandru Irimescu – Managing Partner AIPRO Vision

– Managing Partner AIPRO Vision Cristian Niculescu – Managing Partner EURODAC Automation

Al doilea panel: oportunități în America Latină

Cel de-al doilea panel este dedicat oportunităților de business generate de acordul UE–Mercosur, într-un context în care majoritatea tarifelor comerciale vor fi eliminate. Discuțiile vizează sectoarele cu potențial, investițiile, lanțurile de furnizori și experiențele companiilor deja active în regiune.

Speakeri

Laurențiu Viorel Gîdei – Secretar de Stat la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

– Secretar de Stat la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului Sorin Toader – Director General ARICE (Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior)

– Director General ARICE (Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior) E.S. Ricardo Guerra de Araújo – Ambasadorul Republicii Federative a Braziliei în România

– Ambasadorul Republicii Federative a Braziliei în România Vlad Popescu – Președinte Norofert Group

– Președinte Norofert Group Adelina Dabu – Head of Public Affairs, Confederația Patronală Concordia

– Head of Public Affairs, Confederația Patronală Concordia Radu Postolache – Membru în Board ANIS

– Membru în Board ANIS Adrian Sandu – Secretar General ACAROM

Evenimentul este organizat cu sprijinul partenerilor AIPRO Vision, Eurodac Automation, Fabrica de Zahăr Premium Luduș și Agroland, alături de asociații profesionale precum Forumul APPR, Clubul Fermierilor Români, AISR, Confederația Patronală Concordia, ANIS și ACAROM.

Transmisia live poate fi urmărită pe platformele G4Food și Economedia, începând cu ora 10:00.