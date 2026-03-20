G4Food și Economedia organizează vineri, 20 martie 2026, conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”, un eveniment care aduce în prim-plan schimbările majore din economie, agricultură și comerț și modul în care acestea influențează mediul de business din România.
Conferința reunește decidenți publici, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai asociațiilor profesionale și experți în politici economice. Discuțiile se concentrează pe impactul noilor realități globale, inclusiv acordul UE-Mercosur, asupra agriculturii, industriei și exporturilor.
Programul începe la ora 10:00 și include două paneluri principale:
Primul panel analizează impactul schimbărilor economice asupra fermierilor, procesatorilor și pieței alimentare din România. Temele abordate includ competitivitatea, evoluția prețurilor, standardele și lanțurile de aprovizionare, precum și măsurile de adaptare la nivel național și european.
Cel de-al doilea panel este dedicat oportunităților de business generate de acordul UE–Mercosur, într-un context în care majoritatea tarifelor comerciale vor fi eliminate. Discuțiile vizează sectoarele cu potențial, investițiile, lanțurile de furnizori și experiențele companiilor deja active în regiune.
Evenimentul este organizat cu sprijinul partenerilor AIPRO Vision, Eurodac Automation, Fabrica de Zahăr Premium Luduș și Agroland, alături de asociații profesionale precum Forumul APPR, Clubul Fermierilor Români, AISR, Confederația Patronală Concordia, ANIS și ACAROM.
Transmisia live poate fi urmărită pe platformele G4Food și Economedia, începând cu ora 10:00.
