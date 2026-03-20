Cristian Niculescu, managing partner EURODAC Automation a participat vineri la conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale” tema Mercosur:

„Vorbind de Mercostur, vrem să ne uităm la partea plină a paharului. Evident, se vor importa mai multe, se vor exporta mai puține, mai puțin volum, dar sperăm că va crește exportul de produse premium certificate în Comunitatea Europeană, valoare adăugată, după cum s-a discutat și aici, să intervenim și noi, cei care să susținem aceasta prin tehnologie, prin automatizări și prin mașini automate. Suntem siguri că și brazilienii și-ar dori să testeze, să probeze, să consume un salam de Sibiu sau telemea de Ibănești sau să aleagă din rafturi vinurile noastre. Apare problema, într-adevăr, a transportului transoceanic, dar prin asocierea producătorilor pentru a reduce costul de transport se poate rezolva și asta.

Este important să învățăm să ne urcăm pe coama vasului. Deci perspectiva noastră este că vor crește exporturile de produse cu valoare adăugată, alături de tehnologia care să le susțină”.

G4Food și Economedia organizează vineri, 20 martie 2026, conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”, un eveniment care aduce în prim-plan schimbările majore din economie, agricultură și comerț și modul în care acestea influențează mediul de business din România.

Conferința reunește decidenți publici, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai asociațiilor profesionale și experți în politici economice. Discuțiile se concentrează pe impactul noilor realități globale, inclusiv acordul UE-Mercosur, asupra agriculturii, industriei și exporturilor.