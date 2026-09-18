Cum cureți buretele de vase și când este momentul să-l arunci / Cât de multe bacterii se pot ascunde în el

Buretele de vase este unul dintre obiectele pe care le folosim aproape automat în fiecare zi. Îl trecem prin apă, detergent și resturi de mâncare, îl clătim rapid și îl lăsăm lângă chiuvetă, până la următoarea utilizare. Problema este că, prin felul în care îl folosim, buretele poate deveni un adevărat cuib de microorganisme.

Structura poroasă a buretelui reține apă și resturi alimentare, iar interiorul lui oferă numeroase spații în care bacteriile pot supraviețui.

Un studiu publicat în Scientific Reports, care a analizat microbiomul unor bureți de bucătărie folosiți, a identificat o colonizare bacteriană importantă. Cercetătorii au găsit bacterii atât la suprafață, cât și în cavitățile interne ale bureților, unde au fost observate și structuri asemănătoare biofilmului. În anumite zone, densitatea locală a ajuns la 5,4 × 10¹⁰ celule pe centimetru cub.

De ce buretele poate deveni un pericol

Apa, umezeala și resturile alimentare rămase între fibre creează condiții favorabile pentru supraviețuirea microorganismelor. Iar simpla clătire după spălarea vaselor nu înseamnă neapărat că buretele este igienizat.

Un studiu publicat în International Journal of Food Microbiology a comparat bureții și periile de vase și a urmărit inclusiv comportamentul unor bacterii precum Salmonella și Campylobacter.

Rezultatele au arătat că Campylobacter a supraviețuit o zi în toți bureții testați, în timp ce Salmonella a rezistat mai mult de șapte zile în două dintre cele trei tipuri de bureți analizate. Periile s-au uscat mai repede, iar bacteriile au dispărut mai rapid din acestea. Cercetătorii au concluzionat că periile pot reprezenta o alternativă mai igienică la bureți.

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Cum cureți buretele de vase

Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA) consideră bureții de bucătărie potențiale surse de bacterii și subliniază că sunt dificil de curățat.

Există însă metode care pot reduce semnificativ încărcătura microbiană.

O cercetare realizată de USDA și publicată în Food Control a comparat mai multe metode de igienizare, printre care înălbitorul, sucul de lămâie, apa, cuptorul cu microunde și mașina de spălat vase.

În condițiile experimentului, microundele și mașina de spălat vase, inclusiv ciclul de uscare, au fost cele mai eficiente pentru reducerea bacteriilor, drojdiilor și mucegaiurilor de pe bureți.

USDA avertizează însă că o astfel de igienizare nu înseamnă că buretele poate fi folosit la nesfârșit. Recomandarea actuală este ca bureții să fie înlocuiți frecvent.

Microundele nu sunt un „permis de folosire la nesfârșit”

Cercetarea USDA arată cât de eficientă poate fi încălzirea în anumite condiții. În experimentul citat de agenție, un minut în cuptorul cu microunde a redus cu 99,99999% numărul bacteriilor de pe bureți, iar spălarea în mașina de vase a dus la o reducere de 99,9998%.

Rezultatele sunt spectaculoase, dar trebuie privite în contextul experimentului. Ele nu schimbă recomandarea USDA privind înlocuirea frecventă a bureților.

Când este momentul să-l arunci

USDA nu stabilește o regulă universală de tipul „schimbă buretele la șapte zile”. Recomandarea este de înlocuire frecventă, iar contextul în care a fost folosit contează.

Un caz în care merită o atenție specială este contactul cu alimente crude. Dacă buretele a fost folosit pentru a șterge zeama lăsată de carne crudă sau alte resturi cu potențial de contaminare, nu este suficient să presupui că o clătire rapidă îl face sigur pentru următoarea utilizare.

Studiul care a comparat bureții și periile recomandă înlocuirea sau igienizarea obiectelor de curățare care au intrat în contact cu microorganisme patogene, inclusiv în situații în care buretele a fost folosit pentru scurgeri provenite de la carne crudă.

Burete sau perie?

Dacă vrei să reduci timpul în care obiectul de curățare rămâne umed, peria poate fi o variantă de luat în calcul.

În studiul comparativ, periile s-au uscat mai repede decât bureții, iar bacteriile au dispărut mai rapid. Bureții, în schimb, au oferit un mediu mai favorabil supraviețuirii microorganismelor.

Nu înseamnă că o perie este automat lipsită de bacterii. Diferența este că se usucă mai repede, iar lipsa umezelii face mediul mai puțin favorabil pentru supraviețuirea acestora.